3. Bandai Namco – Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs

Bandai Namco hat mit Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs das nächste große Ding im Japan-Rollenspielsektor in Petto. Zwar ist es noch ein wenig hin bis zum Release des Spiels, aber jede neue Szene sauge ich wie ein Schwamm auf. Während der gamescom 2017 zeigte man mir den neu vorgestellten Kingdom Modus.

Dabei handelt es sich um ein Spiel im Spiel. Ihr dürft nämlich euer eigenes Königreich erstellen. Dabei handhaben die Entwickler dieses Feature so, wie es Squaresoft früher mit Terranigma getan hat. Zumindest ein bisschen. Zu Beginn ist euer Reich noch klein und überschaubar. Doch je mehr Nebenquests ihr erledigt, desto mehr Bewohner sammeln sich in eurer Stadt. Und weil Evan, der Protagonist des Spiels, ohnehin auf der Reise in die anderen Königreiche ist, erfährt er, was es mit der Bürde eines Königs auf sich hat.

Während seiner Reise trifft Evan auf verschiedene Leute, darunter beispielsweise einen Magier oder Schiffsbauer. Tut ihr diesen beiden einen großen Gefallen, könnt ihr sie für euer Königreich anheuern. Dabei produziert der Magier etwa Tränke, während der Schiffsbauer für Boote sorgt, um schneller von A nach B zu kommen. Zudem braucht jedes Königreich seine eigene Armee.

Diese braucht ihr, um euch vor feindlichen Attacken zu schützen. Die anderen Königreiche mögen es nämlich gar nicht, dass euers immer größer wird. Und so schicken sie euch einige ihrer Truppen. Passiert dies, schaltet das Spiel in eine neue Ansicht. Dann erstrahlt alles in einem Chibi-Look und ihr übernehmt die Kontrolle über die Truppen. Evan greift nicht direkt ein, sondern gibt nur Kommandos oder heilt seine Truppen. Zudem wirkt hier ein ganz simples Schere-Stein-Papier-System. In diesem Modus übernehmt ihr andere Königreiche oder Stationen, kämpft mit verschiedenen Kommandanten, die über eigene Fähigkeiten verfügen und so weiter und so fort.

Ersteindruck:

Der Kingdom Mode und vor allem die Skirmishes könnten sich zu einer sehr guten Ablenkung zur eigentlichen Geschichte entwickeln. Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs gilt ohnehin zu den ganz großen Dingern im JRPG-Sektor. Und ich für meinen Teil kann den Release kaum noch abwarten. Mit jeder Präsentation wird das ohnehin schon volle Spiel noch größer. Dazu sage ich: Geil (Daumen hoch)!

Einschätzung: Ausgezeichnet