Am Dienstag, den 25.07.2017 haben wir uns für euch auf den Weg nach Frankfurt gemacht. In der Stadt der Banken hat uns Bethesda schon erwartet und alles im Stile von Wolfenstein II: The New Colossus vorbereitet. Was das genau heißt, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen. Keine Sorge, es ist nicht im Stile des Regimes gewesen.

Wolfenstein II: The New Colossus – Papa Joe’s Diner ruft

Ihr habt richtig gelesen. Das Diner von Papa Joe’s war quasi unsere Empfangshalle. Dort wurden wir mit einem leckeren Essen und Milchshakes empfangen bevor es anschließend ans Testen ging! Hier gehört eindeutig ein Lob an die Kollegen, denn ich habe mich schon gefühlt, als wäre ich in einem richtigen Diner gewesen.

Jetzt geht’s aber an die PCs, wo eine zweiteilige Version auf uns wartet. Bevor wir diese aber beginnen konnten, durfte sich jeder seinen Schwierigkeitsgrad aussuchen. Insgesamt gab es sieben. Letzterer war sogar noch gesperrt, aber eins sei sicher. Bereits bei den leichteren Stufen hatten viele ein sehr anstrengendes Spiel. Machbar war für mich sogar der 3. Schwierigkeitsgrad, obwohl sich Wolfenstein II kurzzeitig wie Dark Souls der Egoshooter angefühlt hat.

Wolfenstein II: The New Colossus – An einen Rollstuhl gefesselt

Im ersten Abschnitt, den wir spielen dürfen, fängt William Joseph Blazkowicz anders an als gewohnt. Er ist nämlich körperlich sehr schwach und fährt daher in einem Rollstuhl. Das ist zurückzuführen auf die Ereignisse aus The New Order, dem ersten Teil. Das soll William aber nicht stoppen. Es dauert nicht lange und er darf wieder zur Waffe greifen. Zwar seid ihr nicht schnell, aber präzise trotz eures 5 Monate langen Komas. Euer einziger Gedanke in diesem Moment ist nur… wo ist Anja, also heißt es auf in den Kampf?

Früh lässt sich erkennen, dass ziemlich viele Wachen des Regimes auf euch warten. Das ist zum Glück kein Problem, denn Fallen, die überall verteilt sind, helfen euch. Zusätzlich kommt dazu, dass ihr Anja findet. Das Glück hält aber nicht lange an, denn Caroline Becker wird gefangen genommen im Austausch für Williams Leben. Hier fängt die ganze Geschichte an spannend zu werden, daher ist hier das erste Level auch zu Ende!

Schade, aber die eigentliche Action fängt erst auch im zweiten Level an. Bis dahin habe ich eher die Grafik, das Leveldesign und Co genossen. Das ist nämlich wirklich gut gelungen.

Wolfenstein II: The New Colossus – Auf in den Kampf

Im zweiten Level werden wir vorerst in Papa Joe’s Diner geschickt. Ja ihr habt richtig gehört. Dort wartet unser nächster Auftrag auf uns, wo wir uns mit einer Atombombe ins Area 52 schleichen müssen.

Am Zielort angekommen, warten mehr als nur eine Tonne Soldaten auf uns. Zuerst heißt es einen Güterzug entführen mit einigen Schwierigkeiten. Denn der Weg und die Checkpoints sind vollgepflastert mit Gegnern. Sei es Soldaten, gut gerüstete Gegner, Hunde und mehr. Wir müssen durch, also steigen wir auf das Akimbo um! Mit zwei Waffen lässt sich das Ganze deutlich besser bewältigen. Von Sturmgewehr, Pistole über Schrotflinte bis hin zum Dieselkraftgewehr und mehr war alles dabei.

Bei den ganzen Horden, die auf mich zugekommen sind, ist es aber gar nicht so einfach. Der Tod war mein ständiger Begleiter. Immer wieder ging es zu Checkpoints zurück mit wenig Leben und wenig Munition. Dementsprechend haben die Level ewig gedauert. Dieses Problem soll jedoch für die finale Version behoben werden.

Abgesehen davon gibt es für die Waffen auch noch verschiedene Perks und einen Skilltree, der je nach eurem Spielstil verbessert wird. Dieser ist zudem in Chaos, Heimlichkeit und Taktik eingeteilt, aber prinzipiell könnt ihr alles erreichen. Das sind Dinge, die euch euer Leben erleichtern und auch bitter nötig sind. Die Schwierigkeitsgrade haben es ordentlich hinter sich, aber bringen auch eine Menge Spaß mit.

Die zwei Level die wir angespielt haben, bieten abgesehen von der Action eine wirklich spannende Story. Doch viel lässt sich nicht darüber sagen, wir müssen da wohl bis zum Release warten.

Ersteindruck

Durch die etwas schwierigen Checkpoints kam Wolfenstein II: The New Colossus mir etwas vor wie ein Dark Souls Titel. Dem ist jedoch nicht so. Es ist ein sehr actionhaltiges, spannendes und durch aus machbares Spiel. Sobald die finale Version kommt, freue ich mich bereits dem Regime einen auf den Deckel zu geben. Eine konsequente und stets „over the top“ präsentierte Weiterentwicklung der Reihe.