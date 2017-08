Von Echtzeit-Strategie über Third-Person-Action bis hin zu MMO und sogar Total War-Ableger. Das Warhammer-Universum ist schon lange nicht mehr nur als Tabletop-Spiel bekannt sondern hat sich in der Welt der Videospiele Rang und Namen verdient. Nun ist man bei Neocore Games darum bemüht diesen Einfluss auszubauen und zwar mit dem ersten Action-RPG der Reihe, namentlich Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr. Der Titel ist schon etwas länger in der Mache und seit einiger Zeit auch schon als Alpha-Version für Fans spielbar. Vorausgesetzt sie beteiligen sich am sogenannten Founders-Programm.

Ähnlich wie bei Kickstarter kann man dort für Geld das Spiel im Voraus erwerben und hat den Vorteil, dass man jetzt schon mitspielen und auch mitgestalten darf. Für die Entwickler liegen die Vorteile auf der Hand. Eine nette Finanzspritze, Sicherheit über die Spielerschaft und viel Feedback und Input, was die Entwicklung angeht. Wir haben das Spiel auf der gamescom im aktuellen Zustand gezeigt bekommen und durften selber Hand anlegen. Unser Kontrollbericht erklärt, was sich getan hat und was wir momentan von dem Titel halten.

Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr – Eine grausame Welt

Wer sich nicht mit dem 40k-Universum, insbesondere den Inquisitoren auskennt, dem sei gesagt: Es ist düster. Düsterer als düster sogar, denn nicht nur das ganze Setting ist böse, die Inquisitoren gehören noch mit zum bösesten, was es dort gibt. Und dementsprechend sind auch der Look und die gesamte Aufmachung von Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr ziemlich dunkel geraten. Ein harter Soundtrack liegt auf den Ohren während wir uns durch die von Blutspritzern bedeckten Monster schnetzeln, gnadenlos auf unserem Weg zu Ruhm und Ehre. Doch halt, worum geht es denn genau? Nicht um Ruhm und Ehre, sondern um die namgensgebende Martyr, ein mysteriöses Schiff um das sich viele Gerüchte und ungeklärte Fragen, aber nur wenige Fakten ranken. Im Laufe des umfangreich angelegten Open World-Spiels kommen wir der Frage was genau mit dem Schiff passiert ist immer näher.

Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr – Eine freie Welt

In Warhammer 40k: Inquisitor – Martyr spielt ihr einen Inquisitor, der gleichzeitig sein eigenes Schiff kommandiert und durch das All steuert aber auch im direkten Kampf austeilt. Dabei habt ihr die Wahl zwischen drei Klassen, wovon zwei auf der gamescom anspielbar waren. Der Crusader ist ein typischer Tank – groß, grobschlächtig und gut im Einstecken sowie austeilen. Die Assassinen-Klasse setzt im Nahkampf eher auf Wendigkeit und Hinterlist. Zu guter letzt gibt es dann noch die Scharfschützen-Klasse zur Auswahl, die die klassische Glass Cannon des Spiels darstellt. Jede Klasse ist weiterhin in Sub-Klassen unterteilt, was in einem ziemlich großen Skill-Tree endet. Ebenfalls interessant: Eure Skills sind in Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr an die aktuell ausgerüstete Waffe gebunden. So habt ihr für gewöhnlich zwei Waffensets ausgerüstet und wechselt auf Knopfdruck hin und her. Je nach Waffenart stehen dann verschiedene Skills zur Verfügung, um euren Gegnern ordentlich einzuheizen.

Auf den ersten Blick sieht der Titel dabei aus wie ein behäbiges Diablo. Ihr lauft in der bekannten Vogelperspektive durch die Dungeons, murkst alles ab was nicht bei drei auf den Bäumen ist und sammelt Beute was das Zeug hält. Zwischen den Missionen befindet ihr euch auf eurem Schiff, auf dem ihr craften oder eure Skills ausbauen könnt. Auch findet ihr dort den Zugang zur Karte, von der aus ihr in verschiedene Sektoren und deren Sonnensysteme reisen könnt. In den einzelnen Sonnensystemen gibt es dann haufenweise Missionen zu erledigen, sowohl primäre als auch sekundäre. Für Abwechslung im Level-Design sorgt dabei eine an die Tabletop-Vorlage angelehntes Kachel-System. Es gibt für verschiedene Gebiete verschiedene Grunddesigns (Schneelandschaft, schwere Maschinen in einer Fabrik, Dschungel, etc.), die dann zufällig zusammengebaut werden. So sehen die Karten stimmig aus, ohne sich zu schnell zu wiederholen.

Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr – In der Ruhe liegt die Kraft

Was sich auf den zweiten Blick beziehungsweise beim Anspielen herausstellt: Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr sieht nicht nur langsam aus, es ist auch langsam. Der Kampf soll laut Entwickler taktisch ablaufen, das resultiert aber leider ehr in einem Slow-Motion-Hack’n’Slay als in einer taktischen Auseinandersetzung. Deckungen sind meist innerhalb weniger Sekunden kaputt geschossen und trotz ein paar Ausweichrollen heißt es doch meist: Volle Kraft voraus, nur eben in gedrosselter Geschwindigkeit. Fans vom Tabletop-Vorbild werden hier eventuell auf ihre Kosten kommen und Freude an den verzögerten Angriffen und Wahrscheinlichkeiten haben, für die meisten Spieler wird das Spiel aber wohl genau zwischen Diablo (Direkte Action) und klassische Pen&Paper-Regelwerke (Das Schwarze Auge etc.) fallen.

Ersteindruck:

Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr hat viele gute Ideen um mit seiner Open World Sandbox-Struktur ein spannendes Rollenspiel in der 40k-Welt zu werden. Doch der taktische Kampf-Ansatz versalzt zumindest mit die Suppe gehörig. Die Kämpfe sind einfach mühselig und wenn bei einem ARPG die Kämpfe keinen Spaß machen kann das Drumherum noch so gelungen sein – reichen wird es nicht. Ich hoffe dass durch die Founder-Kritiken noch ein bisschen am Kampfsystem gearbeitet wird, oder eben dass viele Spieler mit dem langsamen Kämpfen weniger Probleme haben als ich. Für meinen Geschmack muss hier noch einiges passieren vor dem geplanten Release im ersten Quartal 2018. Für Interessierte: Am 31. August geht das Spiel in die Early Access-Phase und wird dann für jeden frei spielbar sein.