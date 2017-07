Uncharted: The Lost Legacy steht bereits in den Startlöchern. Was euch bei dem neuen Titel aus dem Hause Naughty Dog erwartet, erfahrt ihr in der folgendenen Vorschau.

Vor mittlerweile mehr als zehn Jahen begeisterte uns der Abenteurer und Charmeur Nathan Drake das erste mal mit einen seiner großartigen Abenteuer. Schnell entwickelte sich die Uncharted-Reihe zu einem der Aushängeschilder für Sonys Playstation. Die Kombination aus Action-Adventure, Rätseln und sagenumwobenen Schätzen erwies sich als regelrechter Erfolgsgarant.

Nach dem letzten Rodeo, der Jagd nach dem Schatz von Piratenkapitän Henry Avery, setzte sich unser Held jedoch zur Ruhe. Für das Team von Naughty Dog war klar, dass die Geschichte von Nathan Drake zu Ende erzählt wurde. Zeitgleich beschloss das Entwicklerteam jedoch: Das Ende von Nathan Drake muss nicht das Ende der Uncharted-Serie sein. Kurzerhand meldete man sich also mit einer Akündigung für ein DLC zu Uncharted 4 zu Wort.

Übrig blieb nur eine Frage: Welche Geschichte soll als nächstes erzählt werden? Um das jedoch beantworten zu können, musste zunächst ein Ersatz für Nathan gefunden werden. Mit Chloe Frazer, welche Fans der Serie bereits aus früheren Teilen kennen dürften, fand Naughty Dog genau die Leinwand, die das Team gesucht hat. Jedoch ergab sich daraus schnell ein weiteres Problem. Die kreativen Köpfe von Naughty Dog hatten einfach zu viele ideen, um daraus lediglich ein DLC werden zu lassen. Stattdessen beschloss das Entwicklerteam mit Uncharted: The Lost Legacy einen Stand-Alone Titel auf den Markt zu bringen, welcher zeitlich nach den Geschehnissen von Uncharted 4 spielt.

Uncharted: The Lost Legacy – Ein neues, altes Gesicht

Ihr Debut feierte Chloe Frazer bereits in Uncharted 2. An der Seite von Nathan suchte sie die geheime Stadt Shambala und wandelte dabei auf Marco Polos Spuren. Schnell verdiente sie sich den Ruf einer Trickbetrügerin, die ihre Dienste in erster Linie dem Höchstbietenden anbietet. Ihre Hintergrundgeschichte blieb allerdings ein Rätsel. In Uncharted: The Lost Legacy soll sich das nun ändern.

Diesmal übernimmt Chloe die Führung in ihrer ersten eigenen Schatzsuche. Das Objekt ihrer Begierde ist dabei nichts geringeres als der legendäre Stoßzahn der hinduistischen Gottheit Ganesha. Ihre Beweggründe sind diesmal jedoch persönlicher Natur. Wie es jedoch bei Schatzsuchen so üblich ist, gibt es auch diesmal wieder einen skrupellosen Schurken, der das Artefakt ebenfalls in seine Hände bekommen will. Um sich der Aufgabe stellen zu können, ist Chloe daher auf eher unorthodoxe Hilfe angewiesen.

Die benötigte Unterstützung findet Chloe in der Ex-Chefin der paramilitärischen Organisation Shoreline, Nadine Ross. Diese hat nach dem Aufeinandertreffen mit Nathan und seinem Bruder Sam in Uncharted 4 die Kontrolle über ihre Organisation verloren und verdient sich seitdem als Söldnerin ihren Lebensunterhalt. Die disziplinierte und vom Militär geprägte Art von Nadine und der impulsive Charakter von Chloe sorgen für eine interessante Mischung, bei der Spannungen vorprogrammiert sind.

Uncharted: The Lost Legacy – Viel zu entdecken

Wie bereits bei Uncharted 4 setzt man auch diesmal auf eine Mischung aus linearen Levelabschnitten und Open-World Arealen. Optisch bewegt sich das Spiel dabei wieder auf dem gewohnt hohen Niveau der Vorgänger. Spielerisch wissen besonders die Open-World Abschnitte zu überzeugen. Diese bieten dem Spieler nun noch mehr Gründe, sie ausgiebig zu erkunden. Dafür stehen euch auch wieder diverse Fahrzeuge zur Verfügung. Die Areale sind dabei größer und offener als im Vorgänger und bieten dem Spieler mehr Entscheidungsfreiheit. So könnt ihr beispielsweise frei zwischen euren Aufgaben wählen und ihre Reihenfolge selbst bestimmen. Wie gewohnt wird das Spiel dabei von einem Großartigen Soundtrack begleitet.

Darüber hinaus findet ihr auch diesmal wieder die aus den Vorgängern bekannten Schätze, welche überall in der Spielwelt verteilt sind. Neben diesen können die Spieler nun auch sogenannte Tokens sammeln. Diese verraten euch mehr über die Region in der ihr euch befindet. Um sie zu finden gilt es meist kleinere Rätsel zu lösen, welche euch geheime Wege oder Türen öffnen.

Uncharted: The Lost Legacy 1 of 4

Ersteinschätzung

Uncharted: The Lost Legacy verspricht ein weiteres episches Abenteuer aus dem Hause Naughty Dog zu werden. Die meisten Elemente aus den Vorgängern wurden übernommen und zum Teil noch weiter verbessert. Die neuen Protagonisten, Chloe und Nadine, wirken vielversprechend und machen Lust auf mehr. Ich persönlich freue mich sehr über die Entscheidung, aus dem geplanten DLC einen Stand-Alone Titel zu machen und kann es kaum erwarten, den legendären Stoßzahn Ganeshas zu erbeuten und seine Geheimnisse zu erforschen.