Auf der gamescom 2017 hatten wir die Chance mit Alexander Zacherl etwas über Travian Kingdom zu sprechen. Dabei handelt es sich um den neuesten und benutzerfreundlichsten Titel der Travian-Reihe.

Travian Kingdom ist ein Browsergame nach dem Build-and-Raid Prinzip. Das bedeutet: Ihr baut euer eigenes Königreich auf, handelt und führt Kriege. Dafür muss der Spieler ein Dorf aufbauen und Rohstoffe produzieren. Der Spieler muss auf dem Weg zum König jedoch viele Aufgaben erfüllen.

Ihr könnt euren Helden auf schwierige Abenteuer schicken, Räuberbanden besiegen und noch einiges mehr. Doch ihr solltet euch beeilen, falls ihr an die Macht kommen wollt. Die Spielwelten dauern höchstens bis zu einem halben Jahr an und fangen dann von vorne an. Falls es mal nicht klappen sollte, könnt ihr euch in einer anderen Welt oder sobald es in der alten Welt von neu anfängt einen Namen machen.

Fokus des massively Multiplayer Titels liegt jedoch auf dem PvP Aspekt. Euch erwarten also nicht nur spannende Abenteuer innerhalb eurer Mauern, sondern auch außerhalb. Ihr könnt nämlich weitere Siedlungen erbauen, indem ihr Städte anderer Spieler erobert.

Das kann euch auch widerfahren. Da Travian Kingdom eine Companion App für iOS und Android bietet, könnt ihr dem entgegenwirken. Es ist zwar kein Ersatz für den Browser, jedoch könnt ihr von Unterwegs aus die wichtigsten Funktionen übernehmen.

Alles im allem sind dies schwierige Aufgaben, daher solltet ihr euch ein Königreich aufbauen oder einem anschließen. Je mehr besser in einem Team zusammenarbeiten, desto mehr erreicht ihr über die Runden hinweg.

Abgesehen von den genannten Features erwartet euch noch einiges mehr. Das Beste daran: Es ist noch weiteres in Planung. Darüber gibt es aber bald von offizieller Seite mehr zu hören.