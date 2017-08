Nachdem sich Protagonist Sebastian Castellanos in The Evil Within ausführlich mit dem STEM-Projekt und der damit im Zusammenhang stehenden Parallelwelt auseinandergesetzt hat, schien alles soweit geklärt. Doch der Schrecken will kein Ende nehmen. Im Nachfolger schickt Bethesda den ehemaligen Cop wieder in die Horror-Szenarien der STEM-Maschinen, die sein Gehirn ordentlich mitnehmen. Aufhänger diesmal: Seine Tochter soll angeblich nicht gestorben sein – wovon er im ersten Teil noch überzeugt wurde. Stattdessen hängt sie in einer STEM-Simulation fest. Da muss man natürlich als Vater nicht zweimal überlegen und begibt sich auf eine Rettungsmission. Wir konnten auf der gamescom selber Hand an den Titel anlegen und verraten, was sich getan hat und ob The Evil Within 2 sich für Horror-Freunde lohnen könnte.

The Evil Within 2 – Mitten ins Gefecht

Die gamescom-Demo lässt sich nicht lange bitten. Kaum sind wir mit Castellano in den Windungen seines Hirnes verschwunden, finden wir uns in einem kargen Raum wieder, der übersäht ist mit von der Decke hängenden Leichen. Ich bahne mir einen Weg durch den Leichen-Dschungel und finde am Ende eine verdächtige Scheibe. Nach einem kurzen Schock-Moment hat sich das Blatt gewendet und ich bin vom stillen (und geekelten Beobachter) zum fliehenden, schreienden Etwas geworden.

Hinter mir: Ein großes Monstrum, scheint weiblich, laut schreiend, mit großen Kreissägen an ihren Armen. Im Eiltempo flüchte ich vor der Monstrosität, halte mich auf meinem Stuhl und bin froh, nicht den Nightmare-Schwierigkeitsgrad gewählt zu haben. Knapp entkomme ich dem ekelhaften Viech und finde mich kurz darauf in einer verlassenen Stadt wieder. Nach einer unschönen Begegnung mit einer Zombie-Mutter komme ich etwas mehr Leben entgegen und finde tatsächlich neben einem Haufen Monstern sogar zwei Menschen. Einer wird vor meinen Augen zerfleischt, doch der andere kann sich in ein Haus retten. Dorthin verschlägt es mich daraufhin ebenfalls. Im Keller angekommen freunden wir uns nach einigen hitzigen Worten mit vorgehaltenen Waffen an und entscheiden gemeinsam die Lösung der Probleme zu suchen.

Im Keller des Hauses finde ich auch den ersten Spiegel, der wie im Vorgänger als Portal zu meinem sicheren Unterschlupf dient. In meinem ehemaligen Büro kann ich mich wieder stärken, meine Attribute verbessern oder an der Werkbank gefundene Materialien in Waffenupgrades umwandeln. Doch die Ruhe ist schnell vorbei und es zieht mich wieder in die grausame Welt der Monster. Ich muss ja schließlich eine Tochter finden.

The Evil Within 2 – Gemischte Gefühle

Das Dorf schwärmt nur so von den Biestern und sie sind mir alle körperlich haushoch überlegen. Munition und Medizin sind knapp. Es heißt also: Leise Sohlen beweisen und sich meuchelnd durch die Meute schleichen. Dabei sorgen die lauernde Gefahr durch die Gegner und der stimmungsvolle Soundtrack für dauerhafte Anspannung und Gänsehaut. Kaum habe ich mich etwas an die Spannung und die Steuerung gewöhnt, ist die Zeit leider schon um und mein kleiner gamescom-Ausflug in die STEM-Welt endet.

The Evil Within 2 hat eines definitiv vom Vorgänger übernommen: Aufreibende Spannung und absolute Schock-Momente. Lange habe ich mich nicht mehr so von einem Spiel mitgenommen gefühlt. Hier spielen Atmosphäre, Gameplay und Soundtrack wunderbar zusammen. Leider haben die Entwickler auch einige Probleme mitgenommen. Dazu zählen die fummeligen Kämpfe und Animationen sowie die wenig intuitive Steuerung. Oft habe ich mehr Angst davor aufgrund von Manövrierunfähigkeit draufzugehen als vor den tatsächlichen Monstern. Gegen fiese Biester zu kämpfen ist eine Sache – gegen hakelige, träge Kampfanimationen und Eingabeprobleme eine andere.

Ersteindruck:

Für Horror-Freunde wird The Evil Within 2 sicherlich wieder ein Fest. Klar, die Story war im Prinzip so schon da und wird billig wieder aufgewärmt. Aber sind wir mal ehrlich. Ob Animus bei Assassin’s Creed oder STEM-Programm bei The Evil Within – das macht kaum einen Unterschied. Der Horror-Gedanke der Hirn-Experimente kommt nach wie vor super herüber und schon nach eine kurzen Anspiel-Session auf der Messe ist klar: Gänsehaut wird The Evil Within 2 liefern können. Dass leider immer noch nicht für einen sauberen und intuitiven Gameplay-Ablauf gesorgt wurde ist dafür umso ärgerlicher. Bleibt abzuwarten, was bis zum Release noch passiert.