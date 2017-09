3D-Technologie mit nervigen Brillen war mir immer zuwider. Ebenso Virtual Reality. Diese klobigen Geräte auf dem Kopf, Spiele, die die Technologie nur verwenden um sie zu verwenden, nicht aufgrund offensichtlicher Vorteile, alles schien unfertig und übereilt. Und immer noch ist VR in vielen Fällen unausgereift und fühlt sich ziemlich unangenehm an. Umso schöner, wenn man Hoffnungsträger wie Space Junkies von Ubisoft sieht. Ich durfte das Spiel auf der gamescom antesten und für mich selbst herausfinden, dass VR auch funktionieren kann.

Space Junkies – Flüssig und angenehm

Was sofort auffällt: Space Junkies ist technisch auf dem neusten Stand. Es sieht nicht nur gut aus, es läuft konstant flüssig und schafft es so die von VR immer versprochene und erwünsche Immersion tatsächlich zu erzielen. Ich schwebe schwerelos im Weltraum herum, blicke mich um, entdecke die Spielwelt und finde mich langsam zurecht. Ob schnell oder langsam, alle Bewegungen werden gut und nachvollziehbar umgesetzt. Schnell fühle ich mich wohl in meiner Umgebung und vergesse fast die wahnwitzig riesige Brille auf meinem Kopf. Nach einer kleinen Einführung fühle ich mich kampfbereit. Ich kann mit jeder Hand Gegenstände und Waffen greifen sowie bedienen. Habe ich gerade keine Waffe in Reichweite, greife ich in meinen Holster oder auf meinen Rücken, wo sich für den Notfall immer eine Pistole respektive ein Laserschwert befinden.

Die ersten Geh bzw. Flugversuche verlaufen noch etwas holprig, doch mit der Zeit geht die Steuerung ins Blut über. Waffen werden lässig in der Hand gedreht und hochgeworfen, Gesten werden zu anderen Spielern gemacht und in der Lobby wirft man sich entspannt einen Basketball hin und her bis alle soweit sind. Im tatsächlichen Kampf traten wir dann zwei gegen zwei an und bekämpften uns auf kleinen Arenen im Team-Deathmatch. Wichtig ist es dabei vor allem die starken Waffen zu finden und zu nutzen, sowie den Überblick zu behalten. Durch die Schwerelosigkeit und die 360°-Bewegungsfreiheit kann zu jeder Zeit von überall der Gegner angeflogen kommen – ein Gefühl an das man sich erst einmal gewöhnen muss.

Ersteindruck:

Fazit: Abgesehen von ein paar sehr intensiven 2v2-Matches habe ich leider nichts von Space Junkies sehen oder spielen können. Und doch wurde klar: Hier steckt viel Potential drin. Die Waffen fühlen sich gut an und sind kreativ gestaltet (Beispielsweise die Flitsche, die ich mit beiden Händen bedienen muss). Die Steuerung ist intuitiv und funktioniert bei bester Performance einwandfrei. Jetzt noch ein paar mehr Modi und größere Karten und Space Junkies kann problemlos viel Zeit fressen, starke PCs und Occulus Rift vorausgesetzt. Ich freue mich drauf.