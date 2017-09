South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe machte nach einer rund vierstündigen Anspielsession einen fabelhaften Eindruck. Die Entwickler haben nicht nur sämtliche Spielsysteme wohltuend überarbeitet, sondern liefern einmal mehr erstklassige South Park-Szenen, die sich keineswegs vor der Serie verstecken müssen. Was ich auf dem Event in Berlin zu sehen bekam, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Im Sequel zu „The Stick of Truth“ spielen die Kids nicht mehr als Magier und holde Prinzessinnen, sondern als Abklatsch von Superhelden. Cartmans Ziel ist es, sein eigenes „Franchise“ aufzumachen. Doch dazu muss er natürlich diverse Hindernisse überwinden. Allen voran Timmey als Hommage an Charles Francis Xavier machte in der rund vier Stunden langen Spielversion einen hervorragenden Job, die ganze X-Men-Reihe auf die Schippe zu nehmen. Doch auch andere Franchises bekommen ihr Fett weg. Matt Stone und Trey Parker überwachen schließlich die Entwicklung der Story auf Schritt und Tritt. Ihren Einfluss kann man stets bemerken und so auch den mitunter pechschwarzen Humor.

Dieser beginnt bereits bei der Charaktererstellung. Schon in The Stick of Truth gab es hier und da einige böse Witze (erinnert ihr euch noch an den Judenwitz? Yikes!), doch in „Die rektakuläre Zerreißprobe“ gehen die Entwickler viel mehr auf aktuelle Trends ein. Da wird gefragt, welchen Schwierigkeitsgrad ihr zocken wollt. Nicht aber ob „leicht oder schwer“, nein. Hier wählt ihr eure Hautfarbe von weiß über gebräunt, asiatischer Teint bis hin zu … nun… afroamerikanisch. Sprich: Schwarz. Und letztere Wahl ist gleichbedeutend mit „Sehr schwer“. Und damit ist nicht etwa die Schwierigkeit des Spiels gefragt, sondern vielmehr die Integration eurer Spielfigur, die dann unter gängigen Stereotypen leiden muss.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Kein Thema bleibt verschont

Doch es ist nicht nur die Rassismus-Keule, die hier etliche Male geschwungen und kräftig auf die Schippe genommen wird. Auch der Irrsinn und die Geschlechtsfrage kommt nicht zu kurz. Beim Schulpsychologen der South Parkschen Grundschule entscheidet ihr eben über euer Geschlecht und die Verbundenheit mit diesem. Sobald ihr bestätigt, dass ihr männlich oder weiblich seid, stellt Mackey die Frage, ob ihr nicht vielleicht ein Transgender oder Cisgender seid. Letzterer Begriff sagte mir überhaupt nichts. Tatsächlich ist das ein jener, der sich seiner Sexualität bewusst ist und sich mit dieser identifiziert. Sprich: Ich bin männlich und war dies auch schon bei meiner Geburt und weiß darüber Bescheid.

Wählt ihr hingegen „Transgender“, entfacht das Spiel einen Sturm von Späßen auf deren Kosten. Nicht aber ohne sogenanntes „ironic lampshade“. Dabei handelt es sich um einen geschickten Einsatz von Stilmitteln, mit dem eigentlich unschöne Aussagen getroffen, die aber sogleich für „politisch inkorrekt“ abgestempelt werden. The Big Bang Theory ist beispielsweise eine Serie, die auch sehr gut und gerne Gebrauch davon macht.

Inwiefern die deutsche Version der gespielten Fassung (US-Version) entspricht, konnte mir die anwesende Producerin von Ubisoft nicht verraten. Konkrete Infos über Änderungen oder gar Schnitte wolle man in Kürze veröffentlichen. Wir berichten euch dann natürlich ausführlich darüber. Bis dahin aber ist alles andere ein bloßes Gerücht.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Spannenderes Kampfsystem

Sind wir mal ehrlich. Das Kampfsystem von The Stick of Truth ist nicht schlecht, aber definitiv ausbaufähig. Und genau das haben die Entwickler auch gemacht. Kernelemente haben sie beibehalten, vieles aber auch gründlich erneuert. Statt eines starren Kampfbildschirms dürft ihr nun mit euren Charakteren auf Feldern umherbewegen. Eure Angriffe haben nun eine bestimmte Feldreichweite, die in Abhängigkeit von eurer Klassenkombination unterschiedliche Effekte sowie Reichweiten besitzt. Ich wählte zu Beginn etwa den Blaster-Helden, der einem Feuermagier sehr ähnlich kommt. Als zweite Klasse zur Kombination nutzte ich den Psychic, der mit Mind-Tricks seine Gegner verwirren kann.

Fortan gilt es meine bis zu vier Charaktere stets gut gegen meine Feinde zu positionieren. Eine meiner Attacken kann nämlich die Gegner zurückwerfen. Das lässt sich wunderbar auf zweierlei Art ausnutzen! Einerseits kann ich ihn vor ein Objekt donnern, sodass er zusätzlichen Schaden nimmt. Andererseits gegen einen seiner Verbündeten, der ebenfalls Schaden bekommt. Und wenn ich den Gegner im Sandwich-Prinzip eingeschlossen habe, dann drückt ihm mein Teamkamerad einen Kooperationsangriff ins Gesicht.

Die neueste Iteration ist ungemein taktisch und erlaubt aufgrund der vielseitigen Charakter-Kombinationen, die sich auch mühelos wechseln lassen (mitsamt amüsanter Hintergrundgeschichte). So ist es möglich, einen Nahkämpfer als Basis zu wählen und diesen mit einem Fernkämpfer zu kombinieren, um so ungemein versatil zu sein. Sobald sich übrigens die Leiste am oberen Bildschirmrand füllt, entfacht ihr massive (oder ungemein hilfreiche) Superattacken, die den Kampfverlauf schnell drehen können. Und nicht zu vergessen sind pro Kampf einmalige Summons. Ich durfte etwa mit Moses spielen, der mein Team vollständig heilt. Welche anderen Summons vorhanden sind, ist nicht bekannt. Achja: Werdet ihr getroffen, gibt es ein kleines Quick-Time-Event, um Schaden zu mitigieren.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Spielwelt öffnet sich weiterhin sukzessive

Leider haben die Entwickler auch einige Dinge des Vorgängers mitgenommen, die mir nicht so gut gefallen haben. Da ist einerseits die Spielwelt, die ich erst nach und nach öffne. Diesmal aber hat das wenigstens einen spielerischen Hintergrund, den Cartman stets einwirft. „Dieser Ort liegt außerhalb unseres Franchise-Universums“. Trotzdem ein lahmer Vorwand, um mich künstlich vor allen Inhalten fernzuhalten. Auch das Schnellreise-System des Vorgängers haben die Entwickler übernommen. Nach wie vor könnt ihr nur von Station zu Station teleportieren, nicht aber von irgendeinem beliebigen Punkt auf der Map.

Und auch das soziale Netzwerk feiert ein Comeback. Gab es in Stick of Truth noch eine Hommage an Facebook, ist es diesmal die Generation Selfie, die auf die Schippe genommen wird. Coonstagram, eine sehr eindeutige Anspielung auf Instagram, lädt euch dazu ein, mit anderen Spielfiguren Selfies zu machen. Einen echten Nutzen bringt dies nicht. Lediglich die erste Mission erfordert es von euch, fünf Follower zu gewinnen. Ultimativ will Cartman natürlich so viele Follower für sein Franchise wie möglich erhalten. Das aber läuft scheinbar völlig unabhängig von eurem Follower-Count. Ob später (Neben-)Missionen deswegen verschlossen bleibe, ist nicht bekannt.

Sicher ist nur: Einige Charaktere verlangen entweder eine bestimmte Anzahl an Followern von euch, um ein Selfie aufzunehmen oder sie wollen einen Gefallen. Im Raisin, einer Hommage an Hooters, müsst ihr sogar die korrekte Klassenkombination besitzen, um ein Bild für die virtuelle Ewigkeit zu schießen. Auf mich wirkte das ganze Feature einfach nur wie eine nette Dreingabe, um die Spielzeit künstlich zu verlängern, aber keinen echten Mehrwert zu schaffen.

Nur um es erwähnt zu haben: Ja, es gibt verschiedene Filter und Posen für die Selfies.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Mehr zu tun

Auch wenn es schade ist, dass die Entwickler sich der offensichtlichen Probleme des Vorgängers nicht angenommen haben, so gibt es dennoch maßgebliche Optimierungen im Spiel selbst. Das betrifft vor allem die Menge an Dingen, die ihr tun könnt. Während The Stick of Truth euch sehr linear von A nach B schickte, gibt es in „Die rektakuläre Zerreißprobe“ sehr viel mehr optionale Späße. So könnt ihr für einen Vater diverse coole Artworks sammeln oder kümmert euch um andere Dinge. Auch das Furz-Feature hat so seine eigenen Missionen spendiert bekommen, die manchmal ekelerregend, manchmal aber auch ganz witzig sind. Der Humor der Reihe steht immer im Vordergrund.

Die anwesende Producerin sagte mir, dass man die Anzahl an Möglichkeiten im Spiel mehr als verdoppelt habe. Wie lange ein Durchlauf dauert, sei zudem schwer abzuschätzen, weil jeder Spieler anders zockt. Grundsätzlich aber solle man sich auf deutlich mehr als 12 Stunden gefasst machen. Das klingt bereits nach einer ordentlichen Marschrichtung.

Ersteindruck:

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe macht genau da weiter, wo The Stick of Truth aufgehört hat. Die Entwickler setzen an verschiedenen wunden Punkten des Spieldesigns an und sorgen für ein rundum gelungenes Spielerlebnis. Ich mag das neue Kampfsystem und es gefällt mir um Längen besser als das aus The Stick of Truth. Die Möglichkeiten der Klassenkombinationen sind sehr groß. Und je nachdem, wie gut ich mich positioniere, kann ich mit einigen Fähigkeiten massiven Schaden anrichten. So gefällt mir das taktische System verdammt gut.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist ein Spiel von Fans für Fans. Und wenn euch die inzwischen 21. Staffeln zugesagt haben, solltet ihr euch dieses Spiel keineswegs entgehen lassen. Ich für meinen Teil muss bis dahin noch einige Staffeln der Serie nachholen. Stellt sicher, dass ihr zumindest Staffel 13 gesehen habt, damit ihr etwaige Querverweise versteht.