Der blaue Igel Sonic hat es in den letzten Jahren nicht leicht gehabt. Mit jedem mittelmäßigen Titel kratzten die Entwickler weiter am ehemaligen Glanz der Neunziger-Ikone, bis schließlich kaum noch etwas übrig war. Kein Wunder also, dass man sich für Sonic Forces nun dazu entschieden hat den klassischen Sonic wieder aufleben zu lassen, indem man zusätzlich zu den 3D-Level auch noch 2D-Level ins Spiel bringt. Ob das Ganze funktioniert habe ich mir auf der gamescom angesehen, dort konnte ich den Titel anspielen.

Sonic Forces – Sicher ist sicher

Was macht man in einer Klausur wenn man sich unsicher ist? Einfach alles hinschreiben, was irgendwie relevant sein könnte und hoffen, dass der korrigierende Professor oder Lehrer Gnade zeigt. So ähnlich scheint man auch bei der Entwicklung von Sonic gedacht zu haben. Zumindest lassen das die zahlreichen Spielmodi vermuten. Ob Modern, Classic, Avatar oder Tag Team, es gibt für scheinbar jeden Spieler den passenden Modus. Im Modern Sonic-Modus ist alles wie gewohnt beziehungsweise wie man es aus den übrigen aktuellen Sonic-Spielen kennt. Ihr rennt in der Third-Person-Perspektive durch 3D-Level und sammelt fleißig Ringe. Um schnell voranzukommen könnt ihr durch Gegner durchrollen und einen Boost einsetzen. Doch oft übernimmt auch einfach das Spiel für euch und schickt euch auf langen Schienen in atemberaubender Geschwindigkeit durch die Level. Schade eigentlich, denn zum einen spiele ich lieber selber als nur zuzugucken und zum anderen bricht die Framerate in solchen Fällen massiv ein.

Der klassische Sonic ist nun neu hinzugekommen und bietet die gewohnte 2D-Sidescroller-Sonic-Variante an. Hier möchte man sich wohl den verärgerten Fans der alten Spiele näher bringen. Ob das gelingt kann ich leider kaum beurteilen. Denn anstatt uns ein Level spielen zu lassen gab es auf der gamescom nur einen Boss-Kampf in 2D zu spielen. Da waren die wenigen Platformer-Parts im Future Sonic doch schon ehr aussagekräftig.

Die Idee des Classic Sonic ist definitiv gut. Ausführlicher testen konnte ich den Avatar-Modus, in dem ihr euch euren eigenen alter Ego zusammensetzen könnt. Dazu wählt ihr erst einmal ein Tier aus (Beispielweise Igel, Wolf oder Hase) und passt dann das Outfit an. Seid ihr soweit durch geht es an die Wispons. Das sind genauer gesagt einfach Waffen und die reichen von einem simplen Feuerstrahl (Extrem stark) über Laserwaffen bis hin zu einem Hammer, der Gegner zu Blöcken werden lässt. Was alle Wispons gemeinsam haben: Sie sind sehr stark und bieten neben ihren offensiven Fähigkeiten auch noch defensive Features, die eure Bewegungsfreiheit erhöhen. So erstellt ihr beispielsweise Plateaus in der Luft oder hangelt euch an Schienen entlang.

Ersteindruck:

Um Sonic Forces wirklich beurteilen zu können war der gamescom-Termin zu kurz, zu stark vorbereitet und hat einen zu kleinen Einblick ins Spiel gegeben. Die Idee mit dem Classic Sonic-Modus wieder zu alten Stärken zurückzufinden halte ich für gelungen, ebenso die Anpassbarkeit der Charaktere im Avatar-Modus. Ob das aber reicht, um Sonic wieder zu dem berühmten Igel zu machen, der er mal war bleibt abzuwarten.