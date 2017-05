„Jetzt lauf halt schneller! Du musst da nur hoch und den Schalter drücken, ich renn‘ dann hier unten lang und wir treffen uns nach der Barriere. Hey, das sind meine Punkte! Musste das jetzt sein? Na warte, jetzt fliegst du in die Säure!“ So, oder so ähnlich könnte sich die Unterhaltung zwischen euch und eurem Spielpartner anhören, wenn ihr gemeinsam Shift Happens spielt. Der Koop-Platformer aus dem Hause KLONK ist als Steam Greenlight-Projekt gestartet und wird nun von dem bekannten Publisher Deck13 herausgebracht. Und tatsächlich ist das Spiel nicht nur auf den Koop, sondern auch auf den fies-freundlichen Koop ausgelegt. Hat man sich in LittleBigPlanet noch gegenseitig Ohrfeigen verpasst, schmeißt man sich hier gerne mal gegenseitig den Abgrund herunter. Warum das so ist und ob wir da Spaß dran haben waren natürlich die Kernfragen, als wir uns die Preview-Version genauer angesehen haben. Unsere Vorschau verrät, was wir von dem Titel halten.

Zusammen sind wir stark

In Shift Happens spielt ihr die beiden knuffigen Comic-Figuren Bismo und Plom, die ein bisschen wie Knetmasse aussehen und sich auch ähnlich verhalten. So könnt ihr eure Figur auf Knopfdruck entweder federleicht und klein oder eben groß und massig werden lassen. Der Haken: Nur einer der beiden Draufgänger kann jeweils groß oder klein sein. Um diesen Umstand herum sind dann dementsprechend auch die Level und Rätsel aufgebaut, die es mit Timing und Hirnschmalz zu lösen gilt. Dabei kann man das Spiel sowohl alleine als auch zu zweit spielen, wobei letztere Variante nicht nur die von den Entwicklern vorgesehene, sondern auch die deutlich spaßigere ist. Wie eingangs schon erwähnt erinnert der Titel im positiven Sinne teils an das große Genre-Vorbild LittleBigPlanet und findet die perfekte Mischung aus tatsächlich kooperativem Gameplay und dem Kleinkrieg mit dem Spielpartner.

So sammelt ihr in den Levels Punkte ein, die nach jedem Abschnitt miteinander verglichen werden. Klar möchte hier jeder zuerst bei den Punkten sein, doch Vorsicht: Sterbt ihr, fliegen einige Punkte weg und ihr müsst sie wieder einsaugen. Letzteres kann aber auch euer Partner – oder in diesem Falle: Konkurrent – übernehmen, bevor er euch wiederbelebt. So passiert es mitunter, dass man sich gegenseitig „ganz aus Versehen“ einen Abgrund herunterschleudert oder in die Säure wirft. Durch die Mischung aus gemeinsamem Rätsel-lösen und um Punkte wetteifern entsteht eine schöne Dynamik, die zu zweit wunderbar unterhält.

Nichts für ruhige Stunden

Die Kehrseite der Medaille: Alleine macht Shift Happens merklich weniger Spaß. Das grundlegende Spielprinzip bleibt zwar gleich, aber ohne eine zweite Person neben einem, mit der man sich um Timing, Vorgehensweise und nicht zuletzt Punkte streiten kann fehlt dem Spiel doch eine große Portion Spaß. Hierbei ist es besonders wichtig, dass ihr das Spiel wirklich als Couch-Koop Titel versteht, denn mit einer fremdem Person kommt der Spaß auch deutlich weniger gut herüber als mit dem guten Kumpel.

Technisch gewinnt der Titel wohl keine Preise, aber die Optik, die oft eine Mischung aus klassischer Spiel-Textur und minimal-Look ist, sieht sehr stimmig aus und auch der Soundtrack untermalt die Level gelungen. Ob auf Dauer genug Abwechslung geliefert wird, bleibt abzuwarten.

[blockquote cite=“Philipp Kleidt“] Ersteindruck: Shift Happens ist wunderbar für ein paar schnelle Runden Couch-Koop mit dem guten Kumpel. Anfangs steht meist noch der Versuch diesmal zusammenzuarbeiten und faire Sache zu machen, doch schnell kippt die Stimmung und man versucht sich gegenseitig eins auszuwischen. Die dabei entstehende Dynamik macht großen Spaß und ist die Stärke von Shift Happens. Dadurch wird der Singleplayer aber entsprechend fad und am Ende bleibt ein Kleinod, das zu zweit lokal im Multiplayer gut unterhält, aber darüber hinaus recht einseitig ist. Sofern beim Release ausreichend Content vorhanden ist, wird Shift Happens definitiv ein spaßiger Titel für die schnelle Rivalerie zwischendurch.[/blockquote]