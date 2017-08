3. Playlink – Hidden Agenda

Last but not least gab es mit Hidden Agenda einen etwas ernsteren Titel zu spielen. Entstanden ist das Spiel der Until Dawn-Entwickler weil sie bei vielen Spielern von Until Dawn feststellten: Hey, die spielen ja eh im Team und reichen den Controller immer weiter. Schon war die Idee für Hidden Agenda geboren: Ihr verfolgt mit bis zu sechs Spielern eine Mordserie und versucht sie aufzuklären. Im Vordergrund des Spieles stehen dabei schwerwiegende Entscheidungen, die oft weitreichende Konsequenzen haben. Getroffen werden die Entscheidungen dabei per demokratischem Entschluss und wie auch bei Wissen ist Macht hat man die Möglichkeit, die anderen mit einem Joker zu übertrumpfen.

Das wird besonders interessant wenn einer der Mitspieler – wie bei Frantics – einen Geheimauftrag bekommen hat. So mischt Hidden Agenda die spannenden Geschehnisse auf dem Bildschirm mit den Spannungen zwischen den Spielern vor dem Bildschirm, was gut aufgeht.

Fazit: Hidden Agenda steht und fällt mit der Geschichte und die kann ich noch nicht beurteilen. Dennoch ist das Konzept des interaktiven Spielfilmes für einen Abend in Zeiten von Telltale-Spielen und Co durchaus machbar. Ich bin gespannt auf das fertige Spiel und werde es bestimmt ausprobieren.

Ersteindruck:

Nach drei kurzen Anspiel-Sessions kann ich überzeugt sagen: Playlink hat Potential. Klar, man darf keine überkomplizierten Core-Spiele erwarten, was man hier bekommt sind glorifizierte Minispiel-Sammlungen oder erweiterte Apps. Dennoch machen die Spiele viel Spaß, einfach weil der „Mit Freunden auf einer Couch spielen“-Faktor zieht. Anstatt sich gemeinsam einen Film anzusehen kann man ihn nun auch spielen oder man verlagert den Brettspielabend vom Küchentisch aufs Sofa und spielt digital. Playlink hat definitiv das Potential einige sehr interessante Titel hervorzubringen, insbesondere weil mittlerweile fast jeder ein geeignetes Smartphone in der Tasche hat. Sinnvolle Investition: Mehrfach-USB-Ladesstationen.