Über Need for Speed Payback wird nun schon länger berichtet und es gab auch schon viel zu sehen. Endlich wieder eine dedizierte Singleplayer-Kampagne und eine Rückkehr zu den alten Stärken der Serie. Umso mehr habe ich mich drauf gefreut, das Spiel dieses Jahr auf der gamescom anzuspielen. Mein Kontrollbesuch verrät, was ich vom momentanen Spielzustand halte.

Need for Speed Payback – Kurz und knackig

Meine Freude, endlich wieder Need for Speed Payback live zu sehen wurde etwas gedämpft als ich sah: Lediglich ein kurzes Rennen und ein kleiner Teil einer Singeplayer-Mission waren anspielbar. Nun, immerhin gab es in der Singleplayer-Mission einen Bugatti Veyron zu stehlen – und dann auch zu fahren. Diese Belohnung wollte ich mir gönnen, also ging es schnurstracks zur Mission, die in gewohnter Manier von Zwischensequenzen eingerahmt wurde. Die Sequenzen gehen flüssig in die Autofahrt über, so wie man es von Need for Speed gewohnt ist und nach wenigen Sekunden im Auto wird klar: So sollte sich ein Action-Rennspiel anfühlen. Die Steuerung ist gewohnt intuitiv, das Geschwindigkeitsgefühl kommt hervorragend rüber. Ich brettere durch den entgegenkommenden Verkehr, immer knapp an den Autos vorbei, schlängele mich durch die Massen an Autos, um meinem Ziel – dem Transporter des Veyron – näher zu kommen.

Natürlich läuft es nicht nach Plan und der Transporter ist besser bewacht als befürchtet. Nun gilt es einige Widersacher aus dem Weg zu rammen, was erstaunlich leicht funktioniert. Vielleicht auch weil unser Auto quasi keinen Schaden nimmt, egal was ich damit anstelle. Die Gegner wiederum lassen sich schon durch leichte Abdräng-Manöver von der Bahn schleudern; ich hoffe hier wurde zum Zwecke der Demo alles etwas leichter gestellt.

Need for Speed Payback – Die Lust nach mehr

Sobald die Mission ihren Höhepunkt und ich damit den Bugatti erreicht ist klar: Need for Speed Payback zeigt deutlich, dass es NfS wieder groß rausbringen möchte: Glasklare Optik, fetter Sound, ein einnehmendes Spielgefühl. Das ist das Need for Speed auf das ich gehofft habe, nun zumindest fühlt es sich momentan so an. Auch das Rennen gegen sieben Bots zeigt schnell wieder wo die Stärken der Serie liegen. Ich gehe mal davon aus dass der viel zu niedrige Schwierigkeitsgrad der Demo und Präsentationszwecken geschuldet war.

Ersteindruck:

Wenn jetzt noch die versprochene Singlelayer-Kampagne von guter Qualität ist und ich meinen Fuhrpark nach Belieben erweitern und tunen kann, steht mit Need for Speed Payback endlich wieder ein wirklich hochkarätiger Action-Raser ins Haus, der sich nicht mit neumodischen Dauer-Online-Features selbst im Weg steht. Weiterhin Daumen drücken, ich freue mich sehr drauf!