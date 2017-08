Wir haben uns für euch auf den Weg nach Paris gemacht, um ein fantastisches Crossover für euch zu testen! Dort hat nämlich schon Mario + Rabbids Kingdom Battle für die Nintendo Switch auf uns gewartet. Wie uns die Kombination von Nintendo und Ubisoft gefallen hat, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Mario + Rabbids Kingdom Battle – Wer ist euer Liebling?

Wer von diesem Crossover erwartet, dass es ein klassisches Jump n‘ Run ist wie wir es kennen, der liegt falsch. Gesprungen und getrickst wird aber trotzdem viel, denn es ist eine nette Kombination. Der Fokus in Mario + Rabbids Kingdom Battle liegt eindeutig mehr auf dem strategischen Aspekt, der genial umgesetzt ist. Vom Prinzip her sieht das Schlachtfeld aus wie bei einem Strategiespiel. Natürlich nicht so kahl, sondern entsprechend dem Gebiet in dem ihr euch befindet. Das Schlachtfeld sieht aber nicht nur gut aus, sondern besitzt auch einen bestimmten Zweck, aber dazu gleich mehr.

Bevor ihr euch ins Getümmel werfen dürft, heißt es erstmal ein Team erstellen. Zur Auswahl stehen euch nicht nur die altbekannte Truppe Mario, Luigi, Peach und Yoshi, sondern auch die Rabbid Versionen davon. Jeder einzelne Charakter hat seine Vor- und Nachteile, die ihr geschickt im Kampf einsetzen solltet. Zusätzlich könnt ihr bei euren Lieblingen auch die Waffe aussuchen die ihr nutzen wollt. Dabei handelt es sich um verschiedene Kanonen und Hämmer, die ordentlich austeilen können.

Ich habe mich in der Testrunde für ein sicheres Team entschieden, denn das Spiel ist auf jeden Fall fordernd. In dem Fall waren es Mario und Peach und die „hübschere“ Rabbid Peach Version. Diese haben zusätzlich zu ihren einzigartigen Fähigkeiten sogar einen Skillbaum, den ihr nach eurem belieben anpassen könnt. Je nach Level ist das sogar bitter nötig, denn oftmals bringen die Gegner euch ordentlich ins Schwitzen.

Mario + Rabbids Kingdom Battle – Explosive Stimmung

Wer seine Truppe bereit hatte, konnte dann endlich ins Getümmel. Das Schlachtfeld erinnert auch etwas an Fire Emblem, doch eigentlich auch nicht. Denn hier gibt es viel mehr Möglichkeiten. Ihr könnt euch hinter Steinen verstecken. Doch Achtung, diese sind zerstörbar! Aber da geht noch viel mehr. Sogar die Röhren aus den Mario Teilen sind da, die euch an neue Positionen bringen. Denn in diesem Spiel heißt es nicht nur dem Gegner einheizen, sondern auch richtig positionieren oder zum Ausgang des Levels kommen. Überall auf dem Feld befinden sich Gegner, die ihr mit Nahkampf- und Fernkampfwaffen besiegen könnt. Doch Taktik ist gefragt. Mit Mario könnt ihr vor eurem Angriff einen Sprung auf die Köpfe austeilen und dann mit dem Hammer zulangen. Daraufhin könnt ihr mit Peach am Gegner vorbeirennen und sie „andashen“. Extraschaden ist natürlich nicht schlecht. Den Garaus macht dann ihr netter Zwilling Rabbid Peach.

Das ist aber nur ein kleiner Teil der Kombinationen die euch zur Verfügung stehen. Miniguns, Dash-Attacken, Explosionen und noch viel mehr steht euch zur Verfügung. Da könnt ihr euch austoben wir ihr wollt, denn Grenzen gibt es keine. Je nach Gebiet habt ihr natürlich mit bestimmten Charakteren und Fähigkeiten weitere Vorteile, die ihr nutzen solltet. Bevor es zu unserem ersten Boss geht, hat aber mehr auf uns gewartet. Überall in der Welt von Mario + Rabbids Kingdom Battle warten Minigames auf euch, wo ihr witzige Extras sammeln könnt. Wer zudem auch Rätsel mag, ist auch bedient, denn die gibt es auch an einigen Stellen. So fordernd wie die Kämpfe sind sie nicht, aber machen trotzdem viel Spaß.

Mario + Rabbids Kingdom Battle – Starke Bosse

Nachdem ich das erste Gebiet und flinke Minigames gespielt habe, ging es zu einem Boss in einem späteren Level. Dieser hatte es ordentlich in sich und selbst der „Easy-Mode“ forderte jedes Talent von mir. Ihr müsst nicht nur den Boss angreifen, sondern auch Gegenstände auf der Karte, die ihn unbesiegbar halten. Dazu kommt noch, dass starke Monster euch ins Gras beißen sehen wollen. Geschafft habe ich das Level in der Zeit nicht mehr, aber nach jedem Versuch ging es besser und besser. Manche mag sowas frustrieren, aber es dient auch als Ansporn neue Teams, Waffen und Taktiken auszuprobieren. Die ganze Karte und eure Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung. Ihr solltet das auch nutzen!

Soviel zur Kampagne, die viel Abwechslung bietet. Jetzt kommen wir aber zum Multiplayer, der sich bereits mit einem JoyCon Set spielen lässt und das haben wir auch getan. In unserem Fall, gab es nur zwei Karten zum Spielen, aber die machten schon ordentlich Spaß!

Ihr könnt nämlich statt drei Charaktere gleich sechs auswählen. Dadurch bietet euch das Spiel noch viel mehr Möglichkeiten, denn ihr könnt immer eure Züge abwechseln. Mit etwas Absprache bietet das noch unbekannte Kombinationen. Das ist aber auch bitter nötig, denn je nach Schwierigkeitsgrad und Karte warten auf euch „unendlich“ Gegner. Diese bösen Rabbids haben es in sich, denn es sind alle Arten von Gegnern dabei. Tanks, Sniper, Heiler und viel viel mehr. Euer Ziel ist es in diesem Modus jedoch eine bestimmte Zahl von Gegnern zu töten und nicht die ganze Horde, also keine Angst. Machbar ist es auf jeden Fall, eine gute Kommunikation ist nur wichtig.

Fazit

Ich muss gestehen, so etwas habe ich nicht erwartet. Mario + Rabbids: Kingdom Battle macht als Jump n‘ Run sowie Strategie Fan einen unglaublichen Spaß! Der Titel bietet Abwechslung und Spielspaß ohne Ende. Besonders auf der Nintendo Switch lässt sich super einfach mit Freunden spielen und ermöglicht tolle Abenden mit Freunden. Auch wenn manchmal schwierige Level vorhanden sind, machbar sind sie alle. Davon abgesehen haben Nintendo und Ubisoft ein Meisterwerk geschaffen!