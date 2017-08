Auf der gamescom 2017 machte Life is Strange: Before the Storm eine sehr gute Figur. Entwickler Deck Nine beweist, dass es auch Rewind-Funktion sehr gut funktioniert. Wie das sein kann, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Bevor sich Dontnod höchstpersönlich um Life is Strange 2 kümmert, bekommt das externe Team von Deck Nine die Chance dazu, die Marke in eine etwas andere Richtung zu lenken. Dabei konzentrieren sich die durchaus talentierten Jungs und Mädels auf die Vorgeschichte. Es geht um Chloe und vor allem Rachel. Letztere galt als verschwunden und dient quasi als Leitmotiv des ganzen Spiels. So wirklich erfahren wir ja schließlich nicht, was Rachel zugestoßen ist. In einem Interview – später in der Woche auf Spieletester.com – erfuhr ich, dass Rachel sogar sehr liebt bei ihren Mitschülern war.

Doch Life is Strange: Before the Storm dreht sich vielmehr um Chloe und wie sie zum Rebell oder neudeutsch Problemkind mutiert. Dass sie kein Bock auf Schule hat, ließ sich bereits im Hauptspiel bestens sehen. Auch im Prequel gerät sie mit dem Schulleiter von Blackwell aneinander. Und Drogen nimmt sie schließlich auch – wobei es in Episode 1 sogar eine Entscheidung darüber gibt, ob sie es tut oder nicht.

Life is Strange: Before the Storm – Dynamische Auseinandersetzungen

Weil dem Spiel natürlich die Rewind-Fähigkeit von Max fehlt, haben sich die Entwickler bei Deck Nine etwas Eigenes ausgedacht. Die gezeigte Demo fand vor einer Kneipe statt, wo ein Türsteher die gute Chloe nicht reinlässt. Sobald sie ein wenig rumschnüffelt und entdeckt, dass der taffe Türsteher Blümchen auf seinem Motorrad hat, findet sie den perfekten Aufhänger, um gegen den bulkigen Typen zu reden. „Backtalk“ nennt sich das im Spiel.

Sobald diese Sequenz ausgelöst wird, gilt es anhand vorgegebener Dialogoptionen diejenigen zu wählen, die den Gegenüber von eurer Meinung überzeugen sollen. Im Falle des Türstehers, dass dieser euch reinlässt. Klassisch für Chloe stehen nicht nur Sarkasmus, sondern auch allerhand Beleidigungen gegen seine Männlichkeit zur Auswahl. Gegen den Schulleiter von Blackwell dagegen dürft ihr aus verschiedenen „Sie sind doch nicht viel besser“-Möglichkeiten wählen.

Wenn ihr nun gewichtige Entscheidungen im Spiel trefft, erscheint eine unübersehbare Anzeige, dass dies gerade geschieht. In der gezeigten Demo hatte Chloe etwa die Wahl, jemandem 200 US-Dollar zu klauen. Tut sie es, kann sie sich einerseits Drogen kaufen oder, wenn sie dies nicht tut, ihrer Mutter mit ein wenig Kleingeld aushelfen. Ihr seht: Sobald sich eine Tür öffnet, erscheinen plötzlich viel mehr Verzweigungen. Life is Strange: Before the Storm gibt sich bodenständiger als der Erstling. Dennoch soll es einige übernatürliche Ereignisse geben. Wie diese aussehen? Das wollte man uns leider nicht sagen. Spoiler und so.

Dennoch: Der Fokus auf das Zwischenmenschliche galt bereits im Erstling als großer Vorteil. Und im Prequel kommt dies besonders gut zur Geltung.

Ersteindruck:

Wenn Life is Strange: Before the Storm in einer Woche erscheint, dann weiß ich, dass ich wieder gebannt auf den Bildschirm starren werde. Die Entwickler versprechen verdammt harte Entscheidungen, die mich als Spieler nachhaltig noch beschäftigen sollen. Wenn es auch nur eine Szene gibt, die an Chloes Schicksal im Erstling rankommt, dann bin ich schon mehr als zufrieden. So oder so, Before the Storm verspricht ein ausgezeichnetes Prequel mit guten, eigenen Ideen zu werden.