2. gamescom 2017 – Coffence

Stellt euch vor, ihr arbeitet für Activision, seid Level-Designer für Call of Duty und könnt Jahr um Jahr an einer der größten Videospielreihen überhaupt mitarbeiten. Ein großartiges Gefühl oder? Nun, nicht für jeden, schließlich heißt das auch ihr seid ein kleines Zahnrad in einer riesigen Maschine, euer Einfluss auf das fertige Produkt ist marginal und eure Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben sind immens eingeschränkt. So sah es auch Eric Guigue, der sich schließlich dazu entschloss mit zwei seiner Kollegen zu kündigen und ein eigenes Studio zu gründen. Entstanden war Sweet Bandits. Als erste kleine Demo ihrer Möglichkeiten entwickelten sie eine Mischung aus Twinstick-Shooter und Prügelspiel, in dem es um Kaffee geht. Schnell wurde aber klar: Was nur als Demo gedacht war findet großen Anklang und wird nun ein richtiges Spiel.

In Coffence geht es darum dem anderen die Tassen aus der Hand zu hauen, genauer gesagt die Kaffee-Tasse. Dabei ist relevant welche Tasse ihr selber in der Hand habt und somit definiert sich was für Kombos gemacht werden können. Die Espresso-Tasse macht euch sehr schnell und agil, aber hält wenig aus, während der große Kaffe-Pott kaum zerstörbar ist, dafür aber auch sehr träge. Im Kampf selber könnt ihr eigene Combos kreieren und so wilde Manöver ausführen. Das sieht bisher wunderbar aus, bleibt abzuwarten, wie gut es sich spielt und ob man nicht im Endeffekt seine zwei guten Kombinationen spammen wird.

Neben dem klassischen Duell-Modus könnt ihr im Brawl-Modus auch mit mehr Spielern in größeren Arenen antreten – Chaos und Spielspaß garantiert. Momentan ist das Spiel nur im lokalen Koop spielbar, ein Online-Modus ist aber geplant.

Ersteindruck:

Ein Kampfspiel mit leichtem Einstieg, wenig Kombinations-Auswendig-Lern-Problematik und Kaffee in der Hauptrolle? Kein Wunder, dass das so vielen Leuten gut gefällt. Coffence merkt man die Vorerfahrung des Teams auf jeden Fall an. Auch wenn es nur wenige Entwickler sind, sie wissen was sie tun. Und daher sieht das Spiel schon jetzt sehr vielversprechend aus. Ein Release lässt leider noch auf sich warten. Ursprünglich war dieser Herbst geplant, aber mit dem steigenden Interesse der Spieler werden auch immer mehr Publisher hellhörig und noch ist unklar in welchem Rahmen der Titel weitergesponnen wird. Ich bleibe gespannt, bis jetzt sieht Coffence nach einer sehr gelungenen Pausen-Beschäftigung aus.