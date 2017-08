Fable Fans dürften sich freuen wieder etwas aus diesem Universum zu hören mit Fable Fortune. Der Titel ist in diesem Fall nicht wie gewohnt, sondern ein Kartenspiel. Erinnern tut es stark an Hearthstone, aber trotzdem bietet der Titel viele Anreize, die Liebhaber dieses Genres anziehen könnten. Mehr zu dem Titel, welches gerade in den Early-Access gewechselt ist, erfahrt ihr in dieser Vorschau.

Fable Fortune – Ein weiteres Kartenspiel?

Viele Fans von Kartenspielen dürften bereits den bekannten Titel Hearthstone von Blizzard gespielt haben. Bei diesem dürfen sich aber die Fable Fans freuen, denn es gibt einige Karten, die euch an die alte Zeit erinnern dürften. Abgesehen davon gibt es aber viele Ähnlichkeiten, aber auch Features die Fable Fortune zu was Besonderem machen. Wer neu in diesem Spiel ist wird vorerst einige Packs zu öffnen haben, die auch nötig sind, um sich von anderen Spielern abzusetzen. Wenn jeder nur mit dem Basisdeck spielen würde, wäre es ja langweilig. Daher solltet ihr zuerst vorerst eure Lieblingsklasse finden. Diese sind Alchemist, Shapeshifter, Gravedigger, Knight, Merchant und Prophet.

Jeder dieser Klassen hat natürlich auch seine eigenen Fähigkeiten, aber wer am besten zu euch passt ist ganz von euch abhängig. Von da aus dürft ihr erstmal euer erstes Deck bauen. Dieses besteht aus 30 Karten. Jede Karte kann von 0 – 10 Goldmünzen benötigen, um eingesetzt zu werden. Zusätzlich gibt es hier altbekannte Seltenheitsgrade von Basic, Common, Rare, Epic und Mythic. So ist es normalerweise, aber es gibt hier noch Fabled, welche den seltensten Rang darstellt. Sobald das Deck steht, kann es losgehen (es geht auch früher, aber dann nur mit den Basisdecks).

Fable Fortune – Neue Modi

In Fable Fortune gibt es bekannte Modi wie Ranked, Kämpfe gegen CPU und bald auch Eventmodi. Diese fühlen sich im ersten Moment wie in Hearthstone an. So ist es aber nicht. Ihr fangt direkt mit 3 Goldmünzen an, die zum Beschwören von Karten benötigt werden. Das bietet einem viele neue Einsatzmöglichkeiten. Dazu kommt noch, dass ihr abgesehen von eurer Fähigkeit noch die Möglichkeit besitzt 1x Guard pro Zug einzusetzen. Für eine Goldmünze könnt ihr somit dafür sorgen, dass ein Monster diese Fähigkeit erhält.

Somit kann ein Gegner euch nicht direkt angreifen, sondern muss erst in diesem Zug dieses Monster besiegen. Es ist aber noch nicht zu Ende mit den Änderungen. Abgesehen davon gibt es im Spiel auch Missionen. Diese könnt ihr aussuchen und erhaltet Geschenke nach Erfüllung. Zusätzlich zur Entscheidung der Mission, könnt ihr aber auch noch eure Seite wählen. Je nachdem ob ihr euch für gut oder böse entscheidet, habt ihr auch eine andere Fähigkeit die euch im Kampf hilft. All diese Dinge bieten den Spielern viele neue Möglichkeiten, die sie so aus Spielen wie Hearthstone nicht kennen.

Jetzt kommt aber noch ein interessanter Modus, den wir so nicht kennen. Dabei handelt es sich um den Koop-Modus. Hier könnt ihr mit einem Freund zusammen gegen Bots kämpfen. Bots mag zwar im ersten Moment nicht so interessant klingen, aber es macht unglaublichen Spaß. Zumal diese ziemlich fordernd sind und euch aus euren Reserven locken. Funktionieren tut es wie auch der Rest des Spiels, nur das ihr und euer Mitspieler jeweils einen Zug habt. Dazu kommt, dass ihr euch ein Spielfeld teilt. Im Gegenzug hat der Gegner dafür 2 Züge pro Runde. Das macht das Spiel nicht nur vielseitiger, sondern auch spannender.

Bis jetzt sieht der Early Access Titel sehr vielversprechend aus. Es sollten nur ein paar Karten angepasst werden, da das manchmal ziemlich unfair sein kann. Nichtsdestotrotz ist es erst der Beginn, daher kann da noch viel passieren.

Fazit

Fable Fortune mag sich für Fans dieses Genres im ersten Moment wie Hearthstone anfühlen. So ist es aber nicht! Abgesehen davon gibt es viel mehr Funktionen, die einem neue, unbekannte Möglichkeiten bieten. Besonders, da es hier Karten gibt die ihr noch nicht kennt. Dazu kommt aber noch der Koop-Modus, der für viel Spaß mit Freunden sorgen dürfte. Wenn sich das Team weiter so um das Spiel kümmert, dürfte dem Erfolg nichts entgegen sprechen. Soweit müssen erstmal nur zu starke Karten noch etwas angepasst werden.