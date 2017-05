Im Jahr 2016 scheinen nicht nur X4-Spiele im Allgemeinen, sondern auch Sci-Fi-Spiele dieser Kategorie im Speziellen wieder sehr „In“ zu sein. Kein Wunder also, dass die Entwickler bei den Amplitude Studios nach Endless Space weitermachen. Nach so viel Vorerfahrung sollte man meinen, dass das Team mittlerweile eingespielt ist, und tatsächlich: Endless Space 2 verspricht einen Haufen an Features und Verbesserungen im Vergleich zu den Vorgängern, die es sehr interessant – nicht nur für Genre-Fans – machen. Wir haben uns eine frühe Version des Spiels angesehen und berichten davon, wie Endless Space 2 euch den Weltraum erobern lässt.

Endless Space 2 – Eine lebendige Geschichte

Endless Space 2 möchte euch tatsächlich eine Geschichte erzählen. Oder besser gesagt: Es möchte euch die Geschichte spielen lassen. Dabei helfen drei Kampagnen, je eine für jede der spielbaren Rassen. Jede dieser Rassen hat dabei ihre eigene Spielweise, ihre Geschichte und ihre Eigenschaften. Es gibt die Sophos, friedliche Forscher, die kampfeslustigen Cravers und die starken, aber wenig zahlreichen Vodyani. Zusätzlich zu der grundlegenden Art der Rasse könnt ihr auch wie im Vorgänger euren Helden individuell hochskillen. Dazu dient ein deutlich komplexerer Talentbaum. So wird mehr Individualität ermöglicht und ihr könnt das Weltall auf eure Art und Weise erkunden.

Die Geschichte wird dabei mit schönen Artworks und sogar Zwischensequenzen vorangetrieben. Anstatt stundenlang kleingedruckte Textblöcke zu lesen und Entscheidungen zu treffen, werdet ihr in Endless Space 2 deutlich stärker in die Handlung hineingezogen.

Endless Space 2 – Never Change a running system

Doch Story und Präsentation hin oder her. Im Kern bleibt Endless Space 2 seinen Wurzeln treu. Ihr kämpft euch Runde für Runde durch den Weltraum, mit dem Ziel am Ende als „Sieger“ oder eben sehr einflussreiche Rasse dazustehen. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und vor jedem Kampf entscheidet ihr wie ihr vorgehen wollt. Dabei sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Reichweite eurer Waffen, die Rüstungen der Gegner und auch die Positionierung. Zugrunde liegt ein Schere-Stein-Papier-Kampfsystem, das solide funktioniert und mithilfe der Vorplanung von Gefechten für taktische Tiefe sorgt. Wer möchte, kann sich zu den Kloppereien dann auch schön animierte Schlachten ansehen, die aber optional auch überspringbar sind.

Wenn ihr gerade nicht im Kampf seid, befindet ihr euch meist in Menus, baut neue Gebäude, erforscht Technologien oder bereits neue Gebiete. Dabei ist immer klar und prominent, was genau ihr gerade vorhabt und es gibt immer etwas zu tun. Trotz der Komplexität des Spiels wird meist sehr offensichtlich gezeigt, was es gerade zu tun gibt und welche Optionen ihr habt. Was lapidar klingt ist nicht selbstverständlich und bringt Endless Space 2 viele Bonuspunkte ein. Es nimmt dem Spiel die beängstigende und trockene Komplexität, die seine Genre-Kollegen so oft aufweisen.

Ersteindruck:

[blockquote cite=“Philipp Kleidt“] Es ist schwierig so früh etwas über ein so komplexes Spiel zu sagen, aber schon jetzt hat Endless Space 2 mir viel Spaß gemacht. Viele Neuerungen tragen positiv zum Spielspaß bei und ermöglichen auch Genre-Neulingen einen Einstieg in das umfangreiche Genre. Wer also irgendwann vom neuen Civilization genug hat oder einfach nur das Weltall erkunden möchte, sollte hier die Augen aufhalten.

