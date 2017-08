Detroit: Become Human ist das nächste große Ding von Quantic Dream. Auf der gamescom 2017 konnte ich mir das Spiel in aller Ausführlichkeit ansehen und einen Abschnitt selbst zocken. In der Rolle von Connor, einem Androiden, gilt es eine Geisel zu befreien. Und wenn ich ganz geschickt vorgehe, kann ich auch den Geiselnehmer, einen anderen Androiden, vor dem sicheren Tod bewahren. Klappt das? Erfahrt es in den nachfolgenden Zeilen.

Mein Termin bei Sony für Detroit: Become Human gehörte zu den letzten am Dienstag und zu den wenigen, auf die ich mich wirklich freute. Heavy Rain, Fahrenheit und Beyond: Two Souls sind exzellente Spiele. Titel, die ich mehrfach gespielt und auch heute noch sehr gern habe. Nachdem Quantic Dream dann die Kara Tech Demo veröffentlichte, hoffte ich auf ein vollwertiges Spiel dazu. Fast Forward 2017: Es existiert. Und David Cage, der Autor der Story, scheint sich einmal mehr selbst zu übertreffen.

Detroit: Become Human – Choices Matter

Ich starte in einem geilen Apartment – eines, das ich auch gerne mal hätte. Das Aquarium auf der linken Seite – zerberstet. Scherben auf dem Boden. Hier ist irgendwas richtig Übles passiert. Ich höre Schreie. Ein maskierter Soldat kommt mir entgegen mit einer verstörten, schreienden Mutter. Sie bittet mich, ihr Kind zu retten. Doch als sie bemerkt, dass mein Alter Ego selbst ein Android ist, wird sie sichtlich böse. Keine Gefühle könne ich haben und wäre viel zu rational. Ich will sie eines Besseren belehren. Bevor ich in das geräumige Wohnzimmer gehe, betrachte ich noch Bilder und suche nach Hinweisen auf den Tathergang.

Angekommen im Wohnzimmer suche ich nach dem zuständigen Chef dieser Rettungsoperation. Und auch dieser ist nicht sonderlich angetan von der Idee, dass ein Android die Arbeit übernimmt. Meine Fragen nach dem Namen des Täters und des Opfers? Gekonnt ignoriert. Oben links im Bildschirm sehe ich die Anzeige, dass meine Chancen auf die Rettung des Kindes sinken. Verdammt. Ich sehe mich um und finde eine tote Person. Vermutlich den Ehemann der zuvor getroffenen Frau. Mithilfe meiner Androiden-Fähigkeiten kann ich die Tat rekonstruieren, finde ein Tablet und gelange so an weitere Informationen zum Täter und Opfer.

Später finde ich noch einen toten Soldaten. Er hat eine Waffe fallen gelassen. Und hier kommt auch schon die erste echte Entscheidung zum Tragen: Will ich die Waffe selbst nehmen oder dem Sondereinsatzkommando überlassen? Ich nahm sie mit. Sicher ist sicher. Nachdem ich dann alle weiteren Interaktionsmöglichkeiten abgecheckt hatte, ging ich auf den Balkon. Dort sah ich auch schon den „defekten“ Androiden und das junge Mädchen. Einmal mehr wird mir deutlich, dass Detroit: Become Human verdammt echt aussieht. So echt, dass ich mich wie in einem Spielfilm fühle.

Detroit: Become Human – Gelogen, um zum Erfolg zu kommen

Ich konfrontiere den Androiden. Mache ihm im Verlauf des Gesprächs Mut, sage, dass alles in Ordnung sein wird. Dabei nutzen die Entwickler eine neue, interessante Technik, die es so nicht in Beyond und Heavy Rain gab. Während des Gesprächs schalten sich nämlich dynamisch neue Optionen frei – je nachdem, wie ich mich vorher entschieden habe. Als mich Daniel, so der Name des Täters, fragt, ob ich eine Waffe bei mir trage, muss ich überlegen. „Verdammt, hätte ich das Mistding nicht mitgenommen“ denke ich mir. Könnte die Sache merklich verkomplizieren. Ich lüge ihn an, sage, dass ich keine mit mir führe. Er glaubt es nicht und wird instabiler.

Ich versuche ihn nochmal zu beschwichtigen. Ein Hubschrauber fliegt an und sorgt für Unruhe bei Daniel. Er fordert mich auf, diesen wegzuschicken. Wenn ich das nicht mache, könnte das nicht nur die Geisel, sondern auch ihn in Gefahr bringen. Ein kurzes Handzeichen und der Pilot dreht ab. Daraufhin aber fordert Daniel nicht nur ein Fluchtwagen, sondern auch noch den Abzug aller Militärs. Das schlage ich kategorisch ab, weil die Geisel solange in seiner Gewalt bleibt. Ich rede auf ihn ein, verspreche, dass auch er unbeschadet aus der Sache rauskommt.

So langsam gibt er nach, wird einsichtig. Über den Funk höre ich, dass das Militär eingreifen will. Ich rate ihnen davon ab und will, dass sie sich zurückhalten. Daniel hört dies und wird endlich gehorsam. Er kooperiert und lässt die Geisel frei.

Ein Schuss fällt. Noch einer. Und ein dritter. Daniel geht zu Boden. Ich konnte ihn nicht retten…

Ersteindruck:

Detroit: Become Human spielte sich in diesem Teil fast schon wie Beyond: Two Souls. Im zweiten gesehenen Abschnitt treffe ich einen anderen Androiden, der für mächtig Tumult sorgt. Dann kann ich ein paar mehr Action-Sequenzen auslösen und mich völlig anders verhalten. Grundsätzlich bin ich extrem gespannt darauf, wie sich meine Entscheidungen im Spielverlauf auswirken. Und vor allem bin ich gespannt, was passiert, wenn der Android mit Gerechtigkeitssinn und Rebell aufeinandertreffen. Alles in allen ließ mich die Demo mit einem ganz großen Grinsen zurück. Quantic Dream meldet sich fulminant zurück und zeigt, dass sie weiterhin die Meister der interaktiven Thriller sind. Detroit: Become Human ist mein persönliches Highlight der gamescom 2017. Ganz große Klasse.