Als Eigentümer von Twitch ist Amazon natürlich am Puls der Zeit was eSport und Gaming im Allgemeinen angeht. Sie bekommen täglich mit wie viele Leute von der Szene angesprochen werden und welches Geld dahintersteckt. Kein großes Wunder also, dass sie nun mit Breakaway ihr eigenes Pferd ins Rennen schmeißen und ein kompetitives Multiplayer-Spiel mit eSport-Ausrichtung herausbringen. Ich habe den Titel auf der gamescom einige Runden anspielen können und verrate euch was dahinter steckt.

Breakaway – Bombing Run

Breakaway ist im Prinzip Bombin Run aus Unreal Tournament. Ihr spielt in Vierer-Teams gegeneinander und habt das Ziel den Spielball (Anfangs zentral gelagert) in die gegnerische Basis zu transportieren. Dort wird der Ball dann entweder ins Ziel geworfen oder per Touchdown abgeliefert. Der Clou: Als Ballträger könnt ihr keine Waffen oder Skills einsetzen und seid natürlich das Ziel aller Gegner. Um den Ball abzunehmen muss man seinen Widersacher übrigens nicht erledigen, ein gut gesetzter Stun reicht schon aus.

Stichwort Stun: Jeder Held hat vier offensive und eine defensive Fähigkeit und obendrauf gibt es noch ein stationäres Item. Letztere sind beispielsweise verdeckte Fallen, große Wände oder auch automatische Geschütztürme. So versucht jedes Team mit den Items die eigene Basis möglichst sicher zu verrammeln, während man im Kampf auf seine Skills zurückgreift. Diese sind mit recht kurzen Cooldowns versehen, so dass in den Kämpfen viel Aufmerksamkeit und Timing von Nöten ist.

Breakaway – Gut vorbereitet ist halb gewonnen

Wie aus Mobas bekannt erhaltet ihr im Laufe des Spieles durch gute Spiele am Ball oder auch Abschüsse Geld, das ihr in Upgrades investiert. Hierbei gibt es die alten Bekannten wie verbesserte Rüstung, Leben, Angriffskraft oder eben besseres Goldeinkommen, Lebensregeneration und so weiter.

Auf den kleinen Maps, die optisch recht abwechslungsreich gestaltet sind, gibt es noch Kristalle, die nach einer gewissen Zeit spawnen und euch je nach Kristall entweder in der Abwehr oder im Angriff deutlich stärker machen. Um die Boni zu aktivieren muss man den Kristall zerstören, was für Chaos auf der Map sorgen kann. Bei nur vier Spielern pro Team wird es schnell dünn besetzt, wenn man gleichzeitig zwei Kristalle und auch noch den Ball im Blick haben möchte. Oft kam es vor, dass ein Team sich im Kampf klar im Vorteil sah und auf einmal hintenrum den Ball eingetütet bekam.

Ersteindruck:

Das Spieltempo von Breakaway ist angenehm hoch, die Helden spielen sich erfreulich abwechslungsreich. Kurzum: Breakaway macht schon nach wenigen Minuten einen Heidenspaß, auch als Neueinsteiger und mit fremden Mitspielern. Für ein erfolgreiches Multiplayer-Spiel reicht das natürlich noch nicht und es bleibt abzuwarten ob Balancing und Langzeitspaß gut gelungen sind. Dennoch: nach einem kurzen Messebesuch kann ich sagen: Breakaway könnte relevant werden, definitiv im Auge behalten!