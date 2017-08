2. The Inpatient

Erinnert ihr euch noch an das Blackwood Pines Sanatorium aus Until Dawn? Nun, genau hier spielt The Inpatient von Supermassive Games. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine Art Prequel des Spiels, das einige Jahre vor den Ereignissen des Horror-Spiels spielt. Seid ihr eher zart besaitet? Kein Problem, denn The Inpatient bietet keinen „to the face horror“, wie es der anwesende Entwickler sagte. Vielmehr handelt es sich hierbei um psychologischen Horror, der sich in eurem Kopf abspielt.

Als Patient erwacht ihr in dieser unheimlichen Location und seid genauso ratlos wie der Spielcharakter. Wer bin ich? Was zum Teufel mache ich hier? Und wer ist dieser zwielichtige Arzt? Das sind Fragen, die im Laufe des Spiels recht flott beantwortet werden. Den Aufhänger dazu bilden Erinnerungen. Irgendwas ist passiert. Mein Alter Ego versteckte sich vor irgendwelchen gesichtslosen Typen, die ihn gefangen genommen haben.

In Teilen erinnerte mich das Spiel an den koreanischen Streifen „Lucid Dream“. Auch dort musste sich der Protagonist über sogenannte Lucid Dreams – kurzum: kontrollierte Träume – an die Vergangenheit erinnern und so das große Ganze verstehen. In der Anfangssequenz von The Inpatient sehe ich also einen Kalender, kann das Jahr entziffern. Ich sehe kleine Details und kann dem Arzt davon berichten, der mir vorgaukelt, an meiner Situation interessiert zu sein. Zudem scheint es auch in diesem Spiel von essentieller Bedeutung zu sein, welche Entscheidungen ich treffe. Bin ich kooperativ oder nicht? Wie sich diese Entscheidungen auf den Verlauf auswirken, sagte der Entwickler mir allerdings nicht. Spoiler-Gründe.

Nach der kurzen Therapie-Session ging es im Rollstuhl auf eine Fahrt durch das Sanatorium. Ich fühle mich unwohl, sagt mir das Spiel schließlich, dass ich ja irgendwie geistig krank sein muss. Wenig später darf ich mich aber auch selbst bewegen. Und als ich einen ersten konkreten Hinweis auf meine Person im Spiel finde, endet auch schon die Demo. Verdammt! Zum Spielen verwendete ich übrigens zwei Move-Controller. Außerdem soll es im finalen Spiel möglich sein, über die eigene Stimme mit dem Arzt und den anderen Mitarbeitern des Sanatoriums zu kommunizieren. Das klingt verdammt verlockend und wenn das gut umgesetzt wird, könnte es eine ungeahnte Immersion hervorrufen.

Optisch macht das Spiel einen recht passablen Eindruck. Die Figuren sehen gut aus, die Umgebungen wirken mir aber ein Stück zu karg – vor allem, wenn man sie aus dem Original (Until Dawn) kennt.

Ersteindruck:

Wenn Supermassive Games all seine Vorhaben ordentlich in die Tat umsetzt, dann könnte The Inpatient ein Geheimtipp für PlayStation VR werden. Vor allem die Idee, mit meiner eigenen Stimme im Spiel zu kommunizieren, hört sich verdammt aufregend an. Das Gefühl der Nähe der virtuellen Personen bringt das Spiel bereits fabelhaft herüber. Und wenn sie dann noch auf meine gesprochenen Worte reagieren, dann entsteht ein verdammt starkes mittendrin statt nur dabei Feeling. Ich bin aber auch gespannt, wie sich die Entscheidungen auswirken und vor allem, wie umfangreich das Ganze ausfällt. Hier besteht viel Hit- und mindestens genauso viel Miss-Potenzial.

Einschätzung: Gut