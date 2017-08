Der Indie-Titel AER des schwedischen Studios Forgotten Key ist schon etwas länger in der Mache und wurde von uns auch schon auf der ein oder anderen gamescom angeschaut. Kein Wunder, schließlich wird das Spiel von gerade mal sechs Leuten entwickelt und ist ursprünglich einer Bachelor-Arbeit entstanden. Anfangs waren es vier Entwickler, die durch ihre Abschlussarbeiten (Unter anderem „Wie man ästhetisch ansprechende Spiele designt“ oder „Wie man mit Kubismus und Minimalismus ein Spiel gestaltet“) zusammenfanden und schlussendlich entschieden aus ihren Bachelor-Arbeiten ein Spiel werden zu lassen. Mit Daedalic war schnell ein kompetenter Partner zum Publishen gefunden und am 25. Oktober dieses Jahres solle es dann auch soweit sein. AER erscheint für PC, Linux, PS4 und Xbox One. Wir haben dieses Jahr auf der gamescom selber Hand anlegen dürfen und verraten, wie sich das Fliegen anfühlt.

AER – Freie Welt

AER setzt ganz auf euren Erkundungswillen und lässt spielerisch dementsprechend viel Freiraum. In erster Linie geht es um das Gefühl der freien, uneingeschränkten Erkundung der Spielwelt, gepaart mit der angenehmen Erfahrung des freien Fluges. Hierzu kann sich die Protagonistin auf Knopfdruck in einen Vogel verwandeln und von schwebender Insel zu schwebender Insel fliegen. AER ist weitläufig designt und es gibt viel offenen Luftraum zu erkunden. So entsteht schon nach wenigen Sekunden des ersten Fluges ein enorm befreiendes Gefühl und ich fühle mich geneigt einfach nur umherzufliegen, anstatt einer Aufgabe nachzugehen. Das Schöne: AER bietet mir eben diese Möglichkeit.

Grundsätzlich habt ihr das Ziel drei Tempel zu erkunden. Schließlich habt ihr eine magische Laterne aktiviert, die tausende Jahre unbenutzt war. Damit könnt ihr unter anderem mit den Toten in Kontakt treten, aber auch versteckte Schalter und Geheimnisse erkennen.

Ob und in welcher Reihenfolge ihr diese Tempel erkundet, bleibt aber euch überlassen. Ihr könnt mit den NPCs reden, die euch immer wieder Hinweise und Vorschläge geben, aber ein Logbuch, eine Minimap mit Markierungen oder gar ein Navigationspfeil werdet ihr vergebens suchen. AER lädt euch ein die Spielwelt auf eure Art und euer Tempo zu erkunden, was zumindest in der gamescom-Demo hervorragend funktionierte. Manche Kollegen stürzten sich sofort auf einen Tempel, andere flogen umher und genossen die Aussicht und den Flug.

AER – Ein schöner Ausflug

Optisch macht AER dabei einiges her. Es ist nicht so, dass der Titel grafisch besonders anspruchsvoll ist. Aber der minimalistische Stil erzeugt eine wundervolle Traumwelt, in die man schnell eintaucht. Hinzu kommt ein entsprechender Soundtrack, der das Geschehen ideal untermalt. Leider hatte das Spiel in der uns gezeigten Version noch mit starken Performance-Problemen zu kämpfen. Die Framerate sackte oft ab und war generell nicht wirklich hoch. Hinzu kamen starke Ruckler bei schnellen Bewegungen. Laut Entwickler lag es an den Vorführgeräten (i7-Rechner mit 16GB Ram), ich hoffe einfach mal, dass die Probleme bis zum Release im Oktober beseitigt werden.

Ersteindruck:

AER ist ein wirklich ungewöhnliches Spiel und darin ist es sehr gut. Die freie Welt, welche ich in meiner eigenen Geschwindigkeit erkunden kann fühlt sich ab der ersten Minute einladend und spannend an, der Soundtrack tut sein Übriges. Das Flug-Gefühl ist hervorragend umgesetzt und ich mochte den Controller am Ende der Demo gar nicht abgeben. Hoffentlich werden bis zum Release noch die Performance-Probleme behoben und es gibt eine spannende Geschichte um die Laterne und die drei Tempel. Denn dann steht uns mit AER ein sehr vielversprechendes Indie-Kleinod ins Haus.