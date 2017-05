Ich konnte auf einem Event Bandai Namco Ace Combat 7 für PlayStation VR anspielen. Dabei handelt es sich nicht um eine eigenständige Version des Spiels, sondern um eine nette Dreingabe. Und wie sich der der Ausflug (pun intended) in der virtuellen Realität macht, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Wirklich viele Informationen zur Storyline kann ich euch nicht verraten, denn die Demo zeigte lediglich eine kleine Tutorial-Mission, die fünf bis zehn Minuten dauerte. Dennoch reichte es, um mir einen ersten Eindruck von den spannenden Dogfights zu machen. Zu Beginn der Demo saß ich bereits im Cockpit und konnte den vollmodellierten Körper meines virtuellen Alter Ego betrachten. Neben meinem Kampfjet wartet ein Verbündeter auf sein Startsignal, um vom Schiff starten zu können. Danach war ich endlich dran.

Ace Combat 7 – Ein Höhenflieger?

Sofort fiel mir auf, wie viele Federn Ace Combat 7 fallen lassen musste, um in VR dargestellt zu werden. Das Kantenflimmern ist gerade zu Beginn sehr penetrant, wobei es sich in der Luft merklich bessert. Zudem wirkt die Optik auf mittlere Entfernung grob pixelig, wobei Objekte aus der Nähe sehr gut aussehen. Explosionen oder voluminöse Wolken gibt es dennoch, was das Erlebnis schlussendlich auch ausmacht. Etwas schade hingegen ist, dass das Gefühl der Geschwindigkeit – schließlich kann ich mit Schallgeschwindigkeit fliegen – nicht so gut rübergebracht wird wie etwa in Driveclub VR oder Dirt Rally VR.

Bevor ich aber auf das Gameplay zu sprechen komme, möchte ich einige Worte zu Motion Sickness verlieren. Wie auch bei allen anderen VR-Spielen kommt es auch bei Ace Combat 7 ganz auf euch an. Ich persönlich vertrage verdammt viel und konnte problemlos Loopings, Rollen und alle anderen Späße machen. Tatsächlich fragte mich eine besorgte Mitarbeiterin von Bandai Namco, ob alles in Ordnung sei, weil sie ja gesehen hat, welche Manöver ich ausführte. Doch am Ende war alles gut – keinerlei Anzeichen von Sickness, kein Unwohlbefinden, kein Schwindel. Das war aber längst nicht bei allen Pressekollegen so, denn einige mussten frühzeitig abbrechen. Diese aber gaben auch zu, ohnehin eine Schwäche für solche Erlebnisse zu haben. Und das wiederum bekräftigt meine Vermutung, dass Ace Combat 7 einen sehr guten Weg gefunden hat, Motion Sickness stark zu minimieren – selbst wenn ihr waghalsige Manöver fliegt.

Spielerisch hingegen macht der neueste Ableger der Reihe schon jetzt einen fantastischen Eindruck. Die Dogfights sind spannend in Szene gesetzt und bieten all die Finesse, für die die Reihe bekannt ist. Dank VR fiel es mir sogar noch leichter, Gegner ausfindig zu machen, weil ich mich ja selbst im Cockpit umsehen kann.

Ersteindruck:

Eine Einschätzung zu geben für eine so kurze Demo ist hart und wird dem Spiel definitiv nicht gerecht. Deswegen findet ihr am Ende des Artikels auch keinerlei Wertungsrichtung oder dergleichen. Ace Combat 7 macht in VR sehr viel Spaß. Nachdem ich schon mit der VR-Mission von Star Wars Battlefront meinen Heidenspaß hatte, kann ich es kaum abwarten, die Kampagne von Ace Combat in all ihrer Ausführlichkeit in VR zu genießen. Dabei bin ich auch gespannt, ob die Missionen genug Abwechslung bieten und ob die Story diesmal über ihre alten Klischees hinausgeht. Ihr seht: Es gibt noch sehr viele Fragezeichen. Für den Moment aber bin ich durchaus entzückt von dem, was ich vor einer Woche gesehen habe!

