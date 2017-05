Konami freut sich bekannt geben zu dürfen, dass es einen neuen Weg zur Teilnahme am Yu-Gi-Oh! TCG World Championship 2017 gibt. In vergangenen Jahren erhielten Duellanten eine Einladung zur Weltmeisterschaft ausschließlich über ihre Leistungen anlässlich ihrer jeweiligen World Championship Qualifier: Continental Championship (WCQ). In 2017 erhalten die besten Duellanten nicht nur wie bisher über ihre jeweiligen WCQ die Möglichkeit zur Teilnahme an der World Championship. Duellanten, die sich über die Duell-Saison hinweg bei entsprechenden Events und Wettbewerben gut schlagen, können nun „World Qualifying Points” erhalten, mit denen sie eine Einladung zur World Championship erlangen.

Yu-Gi-Oh! TCG World Championship 2017 – Alle Infos

In der Duell-Saison 2016-2017 bekommen Spieler World Qualifying Points, wenn sie eine WCQ Einladung durch ein Qualifying Event erhalten. Dazu zählen Regional Qualifiers, Dragon Duels, National Championships in Europa und die Yu-Gi-Oh! Championship Series. Duellanten, die sich bei den WCQ einen der vorderen Plätze sichern, bekommen ebenfalls World Qualifying Points. World Qualifying Points werden basierend auf der Anzahl der Einladungen vergeben, welche bei einem Event ausgespielt werden. Beispielhaft für ein Regional Qualifier, das 32 WCQ Einladungen vergibt: Hier erhält der Duellant auf dem ersten Platz 32 Punkte, der Zweitplatzierte 31 Punkte, und so weiter – bis hin zum Duellanten auf Platz 32 mit einem Punkt. World Qualifying Points werden ebenfalls rückwirkend für jedes Event vergeben, bei dem sich Duellanten für ihren jeweiligen 2017 WCQ qualifizierten. (Andere Organised Play Programme, die nicht mit den World Championships verbunden sind, tragen nicht zur Gesamtanzahl von Punkten der Duellanten bei; dazu zählt beispielsweise die Local Legend Duelist Series).

Bei den WCQ: European Championships 2017 erhalten die Top 2 Duellanten am Ende der Playoff-Runden eine Einladung zu der World Championship. Die verbleibenden vier europäischen Duellanten, die eine Einladung zur World Championship erhalten, werden über die World Qualifying Points Liste bestimmt. Am Ende der European Championship erhalten die Spieler mit den meisten World Qualifying Points aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien, die nicht unter den Top 2 des jeweiligen Events gelandet sind, eine Einladung zur World Championship 2017.

Mit dieser neuen Regelung haben Duellanten bessere Chancen denn je, sich während der Duell-Saison zu qualifizieren und sich am Ende als nächster Yu-Gi-Oh! TCG World Champion krönen zu lassen.