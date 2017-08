Ganz im Geiste seiner „Gaming with Wings”-Philosophie präsentiert sich Yoozoo Games auf der gamescom 2017 ab dem 22. August in Köln. Der Stand in Halle 10.1, B040, wird neben den aktuellsten Versionen der erfolgreichen Spiele des Unternehmens auch viele interaktive Events und regelmäßige Shows mit verschiedenen Youtube-Stars bieten. Im Rahmen der Legacy of Discord-Präsentation zeigt Yoozoo ein einmaliges Kunstprojekt, das am Consumerstand für wohltätige Zwecke arrangiert wurde: die amerikanische Künstlerin Colette Miller ist seit Jahren international bekannt für ihr Projekt „Angel Wings“. Ihre gemalten Engelsflügel hat sie in verschiedensten Städten rund um den Globus installiert.

Yoozoo Games – Das sind die Pläne

Fliegen ist ein allgegenwärtiger Traum der Menschheit, der in Yoozoos Legacy of Discord: Furious Wings virtuell Wirklichkeit wird. In diesem Titel, der sich zum umsatzstärksten Mobile-Action-RPG in Europa und den USA entwickelt hat, erleben Spieler mit geflügelten Charakteren fantastische Abenteuer. Am Yoozoo-Consumerstand können Besucher neben verschiedenen Merchandise-Artikeln auch durch das Spiel inspirierte Cosplay-Shows bestaunen und Augmented-Reality ausprobieren.

Auf der gamescom malt Colette Miller am Yoozoo-Stand das erste „Angel Wings“-Werk in Deutschland, welches voraussichtlich am 23. August fertiggestellt wird. Das Kunstwerk schafft die ideale Atmosphäre für die von Yoozoo ausgerichteten Angel Wings-Events, die sowohl online als auch offline ab sofort bis zum 26. August stattfinden. Für jeden im Spiel erworbenen „Angel Wing“ spendet Yoozoo $0,99 an die Organisation Disabled Peoples’ International, ein Netzwerk von Organisationen zur Unterstützung behinderter Menschen auf der ganzen Welt.

Gleiches gilt für die Aktion am Stand – Das Unternehmen spendet auch hier den gleichen Betrag für jeden Beitrag auf Facebook, Twitter oder Instagram, der mit dem Hashtag #SpreadyourAngelWings an @legacyofdiscordfw sowie drei Freunde gepostet wird. Für beide Aktionen spendet Yoozoo bis zu einem Gesamtbetrag von $50.000,- an die wohltätige Organisation.

Auf der Messe zeigt Yoozoo verschiedene Mobile-Games, wie das neueste Spiel aus der preisgekrönten League of Angels-Serie, League of Angels: Paradise Land, sowie die Titel NomNom Monsters und Give it Up! 3, die vor Ort angespielt werden können.