Yooka-Laylee – Erste Infos zum Update

Playtonic gibt die ersten Details zum ersten Update nach dem Launch von Yooka-Laylee bekannt, welches in wenigen Wochen erscheint.

Yooka-Laylee – Problembehebung

Playtonic Game hat heute seinen Fans Details zum Patch vom 3D Plattformer Yooka-Laylee bekanntgegeben. In einem Blogeintrag auf deren Webseite sagten sie zum Update, dass es für „Fein Polituren“ da ist.

„Seit den Tagen nach dem Release arbeiten wir mit voller Geschwindigkeit an einem Nintendo Switch Release. Das Entwicklerteam hat sich zurück in die Entwicklerminen begeben, um am nächsten Update zu Pfeilen. Dieses soll signifikante Verbesserungen bringen und natürlich auch Features, welche die Fans wollen. Das beinhaltet Dinge wie Dialoge oder Zwischensequenzen zu überspringen oder die Stimmen leiser zu stellen, was die Speedrunner erfreuen dürfte. Wir verbessern zudem das Design an einigen Stellen und nach vielen Anfragen ändern wir auch wie sich die Kamera bewegt.“

Viele dieser Fixes sind nicht unbedingt Probleme in Yooka-Laylee, aber Kritiken der Fans. Es ist natürlich gut zu sehen, dass ein Entwickler auf seine Fans hört. Zusätzlich ist es schön, dass an der Switch Version mit Vollgas gearbeitet wird.

Aktuell gibt es das Spiel für Xbox One, PC, PS4, Mac und Linux.

