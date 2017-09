Bei der formellen Vorstellung der Xbox One X während der gamescom 2017 gab es bereits über einhundert Spiele, die die Konsole unterstützen. Und inzwischen ist diese Zahl auf 130 gewachsen.

Xbox One X – Far Cry 5, BioMutant und mehr mit dabei

Gestern Abend hat Microsoft die Liste an optimierten Spielen für die Konsole erweitert. Mit dabei sind jetzt Titel wie BioMutant, Far Cry 5 oder das kürzlich angekündigte Remaster zu L.A. Noire.

Diese Spiele sind nun mit dabei:

AWAY: Journey to the Unexpected

Biomutant

Crossout

Far Cry 5

Fortnite

Greedfall

GRIDD: Retroenhanced

Immortal:Unchained

L.A. Noire

Nine Parchments

OKAMI HD

Redout: Lightspeed Edition

Rise of the Tomb Raider

Rugby 18

Tacoma

Die vollständige Liste ist noch nicht komplett, denn es fehlen beispielsweise Spiele wie The Evil Within 2 oder Wolfenstein II: The New Colossus. Die neue Konsole erscheint am 07. November 2017 weltweit.