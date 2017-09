Microsoft hat die Kritiken gehört und will Xbox One X Dashboard ausbessern.

Xbox One X – Veränderung am Dashboard

„Wir gehen von 18 zu 40 Pins… das sind kleine Verbesserungen wie diese, die wir vornehmen.“

Microsoft hat gesagt, dass sie sich an die Kritiken des Boards setzen. Beim Dashboard der Xbox One und Xbox One X soll die Performance priorisiert werden statt Features. Die Benutzererfahrung soll rationalisiert werden mit einem Fokus auf Pins statt auf Kacheln. Bei einem Interview mit VG247 hat Microsofts Vice President für Xbox und Windows Mike Ybarra über den Launch der Xbox One gesprochen. „Wir haben viele allgemeine Verbesserungen für die Benutzeroberfläche gemacht genauso wie für die Reaktionsfähigkeit der Benutzeroberfläche.“

Microsoft versucht schon seit Jahren das zu verbessern. Problematisch war nur, dass die extra Features alles verlangsamt haben zu Beginn. Der Wechsel zu einem neuen Design soll viele unnötige Dinge entfernen. Damit sollte das Dashboard deutlich schneller sein.

Diese Performanceverbesserungen strecken sich durch die ganze Xbox Familie. Wer also eine der ersten Xbox One Geräte hat, sollte eine deutlich verbesserte Erfahrung erleben. Ybarra hat es bestätigt und gesagt „wir haben die Benutzeroberfläche für die ganze Xbox One Familie erstellt. Diese soll nur einen kleinen Teil der Systemressourcen nutzen, damit es auf der S und der ursprünglichen Xbox One absolut gut läuft.“

Soweit gibt es noch keine Bestätigung, wann wir dieses Dashboard auf den Xbox One Konsolen sehen werden. Soweit ist alles noch in der Testphase aber Ybarra sagt dazu: „Es ändert sich noch, da wir auf das Feedback hören und mehr Feedback von Leuten erhalten. Aber wir rationalisieren es. Die Performance ist das Wichtigste und das werden wir priorisieren.“