Wenn es um Superlative geht, dann kennt Phil Spencer, Head of Xbox, keine Grenzen. Und auch 2017 soll natürlich „das Beste Jahr aller Zeiten“ sein, wenn es um Spiele für Xbox One und Windows 10 geht. Das waren es aber auch schon 2015 und 2016. Neben der „mächtigsten Konsole aller Zeiten“ wolle man auch die „besten Spiele“ liefern.

Xbox One – Mehr Exklusiv-Spiele

Dabei betonte Spencer, dass sowohl die Konsole als auch Windows 10 von Spielen wie Sea of Thieves, State of Decay 2, Crackdown 3 und mehr profitieren sollen. Zudem deutet er an, dass es auf der E3 2017 viele Neuheiten geben werde.

„Wir konzentrieren uns darauf, die größte Spiele-Bibliothek in der Geschichte der Xbox zu schaffen. Daher wird auch die Liste an abwärtskompatiblen Spielen weiterhin wachsen,“ sagte er. „Mit einem solch breiten und diversifizierten Angebot an Spielen und First Party Exklusivtiteln, zusammen mit Verbesserungen an Xbox Live sowie dem anstehenden Launch von Project Scorpio, wird 2017 zu einem fantastischen Jahr für Xbox und Windows 10 Spieler.“

Und dann wären da ja noch Spiele wie Scalebound oder Fable Legends … Oh, Stopp. Die gibt es ja gar nicht mehr. Am 11. Juni 2017 erfahren wir in der Pressekonferenz, welche ewigen Fortsetzungen uns diesmal bevorstehen. Vielleicht gibt es ja das tausendste Forza oder drölfte Halo! Sicher ist hingegen, dass die neueste Konsole ausführlich zu sehen sein wird.

Zusammen mit „echtem 4K Gaming“ und „hochqualitativer Grafik“ soll die neue Konsole die Brücke schlagen zwischen Konsolen und PC. Zudem bietet Project Scorpio, ganz im Gegensatz zur PS4 Pro, ein 4K Blu-ray-Laufwerk.

Quelle