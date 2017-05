Falls ihr am PC Apps kauft, könnte der neue Button für euch durch aus von Interesse sein. Damit könnt ihr Spiele via Remote auf die Xbox One installieren.

Xbox One – Nützlicher Button

Microsoft hat ein Update für den Windows Store am PC herausgebracht, um das UI zu verbessern. Dieses Update beinhaltet einen schönen Button, damit ihr aus der Ferne Apps installieren könnt.

Das Update erhält die Nummer 11703.1001.45.0.

Diese Funktion ist nun im Store verfügbar und richtet sich an Apps, die in beiden Stores erhältlich sind. Andere Änderungen im Store sorgen nun dafür, dass die Downloadleiste schicker aussieht. Zusätzlich könnt ihr sogar eure Downloadgeschwindigkeit sehen. Bevor Microsoft die beiden Stores fusioniert hat, war es bereits möglich, dass alles auf die Xbox One geladen wird.

Das Feature ist aktuell nur für UWP Apps freigeschaltet. Für Spiele dürfte es bald folgen.