Microsoft hat heute eine neue Firmware für Xbox One veröffentlicht. Damit reagieren die Redmonder auf das Feeback der vergangenen Monate.

Xbox One – Jetzt mit individuellen GamerPics und mehr

Das vielleicht wichtigste Feature für Nutzer: Ihr könnt fortan eigene GamerPics für euer Xbox Live Profil verwenden. Dazu ist es euch erlaubt, Bilder über einen Windows 10 PC, ein Smartphone oder die Konsole selbst, hochzuladen. Solange das Bild den Nutzungsbestimmungen entspricht, müsst ihr nichts befürchten. Außerdem ist es nun möglich, ein eigenes Bild als Hintergrund für den Xbox Club zu benutzen.

Überdies ist es nun möglich, mit bis zu drei anderen Leuten via Mixer zu streamen. Dabei könnt ihr eure Freunde in den Stream einladen. Auch neu: Ihr könnt nun einen speziellen Controller mit einem Xbox Live Account verknüpfen. Das bedeutet: Wenn ihr verschiedene Accounts habt, könnt ihr so bequem in euer Profil einloggen. Dazu müsst ihr nur den dafür eingerichteten Controller einschalten.

Und zuletzt gibt es noch einige Neuheiten im Arena Mode. Nun könnt ihr sehen, wer ein Match streamed und via Buttondruck auf Mixer joinen. Zudem hat die Xbox App auf iOS und Android ein Update erhalten.