2K gab am gestrigen Spätnachmittag bekannt, dass WWE 2K18 für PC zeitgleich mit den Versionen für Konsolen erscheint. Sprich: Ab 17. Oktober dürfen auch PC-Spieler in den Ring steigen! Dann stehen euch die Standard- und Deluxe-Edition zur Verfügung.

WWE 2K18 – Vorabzugang nicht für PC

Den viertägigen Vorabzugang der Deluxe Edition für PS4 und Xbox One wird es zwar nicht für Windows PC geben, dafür erhalten Vorbesteller jedoch ab Tag 1 zwei spielbare Charaktere des WWE Hall of Famers Kurt Angle. Alle weiteren Boni der Deluxe Edition sind identisch mit denen der PS4 oder XB1 Versionen.

Für die Käufer der Standard-Edition werden herunterladbare Inhalte à la carte angeboten.

Das gemeinsam von Yuke’s und dem 2K-Studio Visual Concepts entwickelte WWE 2K18 hat eine Altersempfehlung USK 16 Jahren erhalten. Das Spiel soll weltweit am 17. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One und Windows-PC erscheinen sowie im Herbst 2017 für Nintendo Switch. Spieler, die die WWE 2K18 Cena (Nuff) Edition bei teilnehmenden Händlern erwerben, erhalten Vorabzugang zu ihrem Spiel und den enthaltenen Spielboni bereits vier Tage vor der Veröffentlichung am Freitag, den 13. Oktober 2017 für PS4 und Xbox One. Spieler, die die Deluxe Edition kaufen, die sowohl physisch als auch digital bei teilnehmenden Einzelhändlern erhältlich ist, erhalten ebenfalls Vorabzugang zu ihrem Spiel und den enthaltenen Spielboni – darunter alle digitalen Inhalte der Cena (Nuff) Edition – vier Tage vor der Veröffentlichung am Freitag, den 13. Oktober 2017 für PS4 und Xbox One. Windows PC-Spieler erhalten ihr Exemplar der Deluxe Edition am Dienstag, den 17. Oktober 2017.