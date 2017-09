World of Warships feiert seinen zweiten Geburtstag und lädt die Kapitäne zu verschiedenen fantastischen Ingame-Events ein.

World of Warships – Statistiken zum Jubiläum

Seit seiner Veröffentlichung ist der Titel dank der tatkräftigen Unterstützung und des Feedback der Community immer weiter gewachsen und besser geworden. Zum Launch vor zwei Jahren gab es lediglich zehn Karten und 90 Schiffe der Japaner und der USA – heute können die Spieler mit 228 Schiffen in See stechen und auf 30 Karten ihr Können unter Beweis stellen.

Das Spiel hat nicht einfach nur die Anzahl der Schiffe und der Karten erhöht. Das strategische MMO bietet inzwischen deutlich verbesserte Grafik, taktisch fordernde Wettereffekte wie unheilvolle Stürme, abwechslungsreiche PvE-Missionen und Clan-Funktionen.

„Ich bin von der Arbeit des gesamten Teams in den letzten Jahren total begeistert“, so Arthur Plociennik, World of Warships Executive Producer. „Wir konnten stets auf das Feedback der Community zählen und dadurch die Spielerfahrung für unsere Kapitäne verbessern. Wir haben bis jetzt 70 Updates für World of Warships veröffentlicht und es ist noch lange kein Ende in Sicht“.