Für die World of Warcraft-Wettkämpfer Europas führen alle Wege auf die gamescom! Vom 23. bis 26. August treten die zwölf besten Arenateams des gesamten Kontinents in den World of Warcraft European Championship Finals in Köln gegeneinander an.

World of Warcraft – Die Teams im Überblick

Die besten der PvP-Szene beweisen sich schon seit Längerem in Community-Events und offiziellen Qualifier Cups, um sich einen Platz auf der gamescom zu sichern, wo die besten Teams erbittert um den Großteil des Preispools von 100.000 USD kämpfen werden. Um nur einige der Herausforderer zu nennen:

Method

Eines der stärksten Teams der vergangenen Jahre. Sie gewannen die Arena World Championship 2015 und konnten ihren Titel auch 2016 verteidigen. Können sie diese Siegesserie auf der gamescom fortführen?

Enjoy Legion

Trotz ihres Rufs, eine furchteinflößende LSD-Aufstellung („Lock, Shaman, Druid“) zu beherrschen, bewies sich Enjoy Legion bisher als eines der flexibelsten Teams dieser Saison. So konnten sie sich etwa auch mit dem Todesritter, dem Priester und dem Krieger als tödliche Gegner behaupten.

Northern Gaming Blue

Mit insgesamt neun Auftritten einzelner Mitglieder auf der BlizzCon ist Northern Gaming Blue eines der erfahrensten Teams des gesamten Turniers. Als derzeitige Europameister werden sie sicher alles daran setzen, vor den Scharen ihrer Fans einen erneuten Sieg einzufahren.

Rockets Esports

Als Neueinsteiger in der Profiszene hatte vor diesem Jahr noch kein Mitglied von Rockets Esports einen Auftritt während eines World of Warcraft-Turniers. Seitdem haben sie allerdings Gegner um Gegner hinter sich gelassen, um in den European Championship Finals mitzumischen.

Doch es steht noch mehr auf dem Spiel als das bloße Preisgeld: Die vier besten Teams der gamescom qualifizieren sich für die World of Warcraft Arena World Championship Finals, die später in diesem Jahr auf der BlizzCon ausgetragen werden.