Brian „Poshybrid“ Vigneault, ein bekannter Twitch-Streamer in der World of Tanks Szene, ist während eines Livestreams des Spiels gestorben. Dabei hatte er bereits stolze 22 Stunden am Stück live aus seiner Wohnung übertragen.

World of Tanks – Stream für Make-A-Wish Foundation

Während seines Streams für die Make-A-Wish Foundation wollte Poshybrid eine kurze Pause nach 22 Stunden einlegen. Doch er sollte nie wieder zurückkehren. Sein Tod wurde erst am nächsten Tag bekannt. Die Kollegen von Kotaku berichten, dass Polizisten der Virginia Beach Police die Untersuchung aufnehmen.

Poshybrid hatte 7852 Abonnenten auf Twitch und war bekannt dafür, längere Streams ohne Schlaf abzuhalten. Und damit wollen wir auch darauf aufmerksam machen: Schlaf ist wichtig! Bleibt stets gut hydriert, versucht ein großes Schlafdefizit zu vermeiden und habt keine Angst davor, einfach Schluss zu machen, wenn es euch nicht gut geht beim Zocken.

Unser Beileid gilt seinen Freunden, der Familie und den Fans.

