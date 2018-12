Du möchtest gerne Casinotester werden?

Du hast schon Erfahrung mit online Casinos? Bist leidenschaftlicher Zocker was Glücksspiele angeht? Dir sind Poker, Roulette, Black Jack oder Spielautomaten ein Begriff? Du hast schon in Spielotheken oder Spielbanken dein Glück versucht?

Dann bist Du genau richtig bei uns!

Werde Spieletester für online Casinos!

Was erwartet Dich?

Du bekommst 150€ Cash zum Testen von 3 online Casinos deiner Wahl in denen Du noch nicht Registriert bist.

Alles anonym , wir benötigen nicht deinen richtigen Namen

, wir benötigen nicht deinen richtigen Namen Die Gewinne kannst Du natürlich behalten!

Was erwarten wir?

Du solltest der deutschen Sprache mächtig sein und Rechtschreibung oder Satzbau sollte auch kein Fremdwort für Dich sein.

Nachweise per Screenshots das Du eingezahlt und gespielt hast.

3 Testberichte zu online Casinos, deren Spiele oder dem Ablauf von Registrierung bis zum Einzahlen.

Der Ablauf bis zum Casino Testspieler

Melde Dich per Mail oder Kontaktformular mit dem Betreff “ Casino Tester“. Wir werden uns dann umgehend mit Dir in Verbindung setzen. Danach bekommst du das Geld zum Testen per Paypal oder Neteller geschickt. Jetzt musst Du dich nur noch über diese Seite in einem online Casino registrieren in dem du noch kein Konto besitzt. Danach schreibst du die Testberichte und lässt uns diese per Mail zukommen.