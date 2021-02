Dass die Vielfalt von gerne gespielten Slots unsere Kultur spiegelt ist manchem nicht allzu bewusst. Das Reich der Spielautomaten ist gigantisch groß, es hat eine Vielzahl blinkender und dudelnder Bewohner. Seit der digitalen Revolution platzt es förmlich aus allen Nähten, prall gefüllt mit den verschiedensten Designs. Im Grunde handelt es sich um ein Spiegelbild unserer Kultur, denn in dieser bunten Spielewelt ist so ziemlich alles vorhanden, was wir aus dem realen Leben kennen. Die Slots werden so zum Spiegelbild unserer modernen Kultur – und ein Tummelfeld für alle, die vielfarbige Abenteuer erleben möchten.

Themenvielfalt und Crossovers als Erfolgsmotoren

Die Beliebtheit der Slot-Automaten resultiert unter anderem daraus, dass die Hersteller wahre Meister darin sind, das wiederkehrende Spielprinzip mit beliebten Themen zu kombinieren. Die Spieler sitzen so nicht an einem schmucklosen Gerät, das ganz schlicht auf seine Funktionsweise zurückgeworfen ist. Nein, sie begeben sich jedes Mal in eine neue, spannende Welt, die sich einer bestimmten Thematik unterordnet, und das mittels vielzähliger optischer und akustischer Reize. Dabei herrscht keine strikte Trennung zwischen den einzelnen Bereichen, sondern es treten immer wieder thematische Crossovers auf.

Wohl aufgrund des enormen Abwechslungsreichtums gehören die Slots noch immer so zu den erfolgreichsten Casinospielen überhaupt. Oft werden sie sogar zum Entscheidungskriterium für oder gegen eine Spielbank. So können sich einzelne Online Casinos damit brüsten, einen besonders großen Katalog Casino Spiele anzubieten. Andere hingegen punkten mit exklusiven Titeln, die es nur dort zu spielen gibt. Beide Alleinstellungsmerkmale haben gewiss etwas für sich – die Entscheidung liegt schlussendlich bei euch.

Ein kurzer Exkurs in die Welt der Slot-Designs

Wie sehen sie nun genau aus, diese Designs und Themenwelten, die so eng mit unserer Kultur verknüpft sind? Sie gliedern sich in viele verschiedene Kategorien, die sich wiederum in unzählige Unterkategorien aufspalten. Wir können hier nur ein paar Beispiele nennen, denn um jedes einzelne Themenfeld zu erwähnen, bräuchte man wahrscheinlich Platz für einen ganzen Katalog.

Comics!

Da wäre zum Beispiel der Bereich “Comics” mit seinen zahlreichen kreativen Ausprägungen. Viele verschiedene Franchise-Produkte tauchen hier auf, von Hellboy über Judge Dredd und Jack Hammer bis hin zu Batman und Superman. Nachdem die Bilderbücher für Erwachsenen im Filmformat ihren Siegeszug in den Kinos angetreten haben, gehören sie nun also auch zur Slot-Kultur. Und das ist längst noch nicht alles, denn Comicfiguren finden ihren Weg noch in viele weitere Bereiche des Lebens, in Brett- und Computerspiele und als pfiffige Deko für Alltagsgegenstände.

Entdecker!

Auch der Themenkreis “Entdecker” ist dicht belegt, schließlich haben wir hier interessante Abenteurer vor uns, die viel von der Welt gesehen haben. Die Automaten zeigen in detaillierten Bilderwelten die Reisen von Christopher Kolumbus, sie senden uns zusammen mit Lara Croft auf Reisen und erzählen die spannende Geschichte von John Hunter. Nicht jeder dieser Entdecker ist “echt”, natürlich gibt es auch erfundene Gestalten, die in der virtuellen Fantasiewelt ihre absolute Berechtigung haben.

Photo by Elsemargriet (Author), Pixabay Licence

Musiker!

Auch aus dem Reich der Klänge haben es viele Protagonisten hierhergeschafft. Längst gibt es einen Punk-Rocker-Slot, ebenso wie einen, der die Metal-Band Sabaton im Fokus hat. Black Mamba, Pimped und Demon sind genauso mit dabei, ihr seht also: Hier geht voll die Post ab! Musikfans können regelrecht in dieser Vielfalt versinken, sie stoßen allenthalben auf bekannte Songs, die sie noch tiefer ins Geschehen ziehen. Wie heißen eure Lieblingsinterpreten? Vielleicht haben auch sie bereits Einzug ins Casino gehalten, schaut einfach mal nach.

Natur!

Ein ganz anderes Thema ist die Natur, die uns umgibt. Auch zu ihr haben wir als moderne Menschen einen ganz speziellen Bezug, den unsere Vorfahren wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen könnten. Auf dem Slot-Sektor spielen Tiere eine wichtige Rolle, besonders dann, wenn sie als besonders stark oder mystisch gelten. Darum wimmelt es von Tigern, Löwen und Wölfen, aber auch Bären und Eulen sind absolut gern gesehen. Hinzu kommen Affen und Büffel, aber auch das Meer hat seinen Platz gefunden.

Filme!

Erfolgreiche Filme und Serien bleiben heutzutage nicht einfach nur Filme. Sie mutieren zu Büchern, Spielen und Musik – und auch vor Slots machen sie nicht halt. Ihr braucht nicht lange zu suchen, bis ihr den ersten Game-of-Thrones-Automaten findet, und auch ältere Helden wie Zorro und Aquaman halten sich nicht verschämt verborgen. Jurassic-Park-Fans haben es leicht, einen Automaten nach ihrem Geschmack zu finden, gefräßige Dinosaurier inklusive. Darüber hinaus gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken, aber das überlassen wir einfach mal euch.

Wild West!

Der wilde Westen spukt seit jeher in unseren Köpfen herum, anfangen hat es vor vielen Jahrzehnten mit den Büchern von Karl May. Ein Ende des Hypes ist nicht in Sicht, die Fackel wird von Generation zu Generation weitergereicht. Endlose Steppen und raue Sitten, so ließe sich der Inhalt knapp und ehrlich zusammenfassen. Und: Jedes Kaff verfügt über einen eigenen Spiele-Saloon. Darum ist es gar nicht weit hergeholt, digitale Slots mit Wild-West-Motiven zu schmücken, vom Goldrausch über die Banditen bis hin zu den feinen Western-Ladys.

Horror!

Es geht nichts über ein saftiges Stück Horror, so denkt sich mancher Spielefan und lässt sich am Book-of-Shadow-Automaten nieder. Hinterher zieht es ihn vielleicht noch zum Rise-of-Dead-Slot oder zur Black Widow. Tiefe Finsternis umhüllt uns, während grausame Wesen umherspuken, immer auf dem Sprung, uns zu überfallen. Was für eine Wohltat, dass es sich hier ausschließlich um pure Fantasie handelt! Nur das Geld im Jackpot, das ist real.

