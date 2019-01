In diesem Abschnitt erklären wir euch, wie ihr seriöse Online Casinos erkennt und wo ihr vollkommen legal und sicher spielt. Es gibt einige Anhaltspunkte, die man wissen und überprüfen sollte, ehe man sich in einem Onlinecasino anmeldet. Die Lizenz haben wir bereits oben erwähnt, aber es gibt noch andere Punkte auf die man achten kann.

Sichere Ein- und Auszahlungsmethoden im Online-Casino

Schon anhand der angebotenen Ein- und Auszahlungsmethoden lässt sich feststellen, ob man sich in einem seriösen Online Casino bewegt. Bietet ein Kasino beispielsweise Paypal als Zahlungsmethode an, so ist das ein sicheres Indiz für Seriosität. Onlinecasinos, welche diesen Zahlungsanbieter aufweisen, verfügen über die europäische Glücksspiellizenz hinaus auch eine deutsche aus dem Bundesland Schleswig-Holstein.

Bonus bei seriösen Online Casinos

Seriöse Onlinecasinos erkennt ihr zum Teil auch am dort angebotenen Bonusprogramm. Ein vertrauenswürdiges Casino bietet keine utopisch hohen Boni an. Zudem sind die Umsatzbedingungen realistisch und umsetzbar. Ein etwa zwanzig- bis vierzigfaches Umsetzen des ursprünglichen Einzahlungsbetrages ist annehmbar. Alles was darüber hinaus geht, ist nur schwer einzuhalten und deshalb ist es unrealistisch für einen Neueinsteiger, dass er diese Anforderungen erfüllen kann. Oft wird in seriösen Online-Casinos auch das Umsetzen an unterschiedlichen Spieltypen als Bonusbedingung gefordert. Dann reicht das Spielen am Slotautomaten nicht aus, sondern es müssen beispielsweise auch Tischspiele wie Poker oder Roulette gespielt werden. Achtet deshalb immer auf die jeweiligen Bonus-Umsatzbedingungen.

Support in seriösen Online Casinos immer erreichbar

Kundenzufriedenheit steht bei einem seriösen Online Casino besonders hoch im Kurs. Deshalb erreicht man den Kundensupport in den vertrauenswürdigen Portalen normalerweise rund um die Uhr. Viele Casinos bieten sogar einen 24h-Support als Live-Chat an und manche stellen eine kostenlose Servicerufnummer zur Verfügung. Der Kundenservice muss für alle Spieler jederzeit leicht erreichbar sein und auch die seriösen Casinobetreiber haben Interesse daran, Ungereimtheiten und Probleme schnell aus der Welt zu schaffen.

Thema Datenschutz

Kein seriöses Online Casino geht mit euren persönlichen Daten hausieren. Im Gegenteil – sie bieten eher zuverlässigen Schutz, damit eure sensiblen Angaben nicht in falsche Hände geraten. Um dies sicherzustellen, werden heute innovative Verschlüsselungstechniken eingesetzt. Wer wissen will, was genau mit seinen Daten passiert, sollte sich auf der jeweiligen Casino-Homepage die Datenschutzbedingungen durchlesen. Manchmal sind sie auch unter dem Begriff „Privacy Policy“ auf der Webseite hinterlegt.

Zertifikate

Viele der seriösen Onlinecasinos haben diverse Zertifikate und Auszeichnungen vorzuweisen. Manche kooperieren sogar mit technischen Prüfstellen wie beispielsweise dem TÜV und sind von diesen geprüft und zertifiziert. In den häufigsten Fällen findet man die Auszeichnungen schon auf der Startseite des jeweiligen Casinos in der Fußzeile.

Suchtprävention als Zeichen von Seriosität

Glücksspiel kann süchtig machen! Das weiß so ziemlich jeder und auch die Casinobetreiber wissen das. Die Gefahr ist zwar bei den meisten Spielern nicht gegeben, aber dennoch gibt es immer wieder Fälle von Spielern, die eine Gewinnspielsucht entwickeln.

Ein seriöser OnlineCasino-Anbieter ist um die Sicherheit seiner angemeldeten Benutzer bemüht und bietet deshalb unterschiedliche Maßnahmen an, um die Suchtgefahr zu minimieren. Diese reichen von möglichen Zeitlimits und Einsatzlimits bis hin zum freiwilligen Selbstausschluss. Vertrauenswürdige Casinos arbeiten mit Suchberatungsstellen zusammen und ihr findet immer einen Link dorthin auf der Casinowebseite. Ebenso ist das Supportteam auch in Sachen Suchtprävention immer ein kompetenter Ansprechpartner.