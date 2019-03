Viele Spieler trauen sich nicht online zu spielen, weil sie denken, dass online Casinos nicht legal sind. Wir klären hier über die Irrtümer auf.

Warum online Casinos legal sind

Eines schon vorweg: Legal und erlaubt sind alle staatlichen Casinos die über eine gültige Konzession verfügen. In Deutschland wird das Glücksspiel auf Landesebene über den sogenannten Glücksspielstaatsvertrag geregelt. Laut den Paragraphen §284 und §285 des Deutschen Strafgesetzbuches sind sowohl das Anbieten als auch die Teilnahme an nicht lizenziertem Glücksspiel illegal und somit verboten. Seriöse Online Casinos verfügen aber über eine Lizenz – teils auch über eine deutsche Lizenz.



Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völlig anonym deine Frage in unserer

Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völligdeine Frage in unserer Glücksspiel Community . Du wirst direkt Hilfe bekommen!

Legale online Casinos

Die rechtliche Grauzone im Casino-Bussiness

Das Online Casino Gesetz befindet sich aktuell in einer rechtlichen Grauzone, denn wie sieht es mit Casinobetreibern aus, die ihren Sitz zwar im Ausland haben, aber den Dienst des virtuellen Glücksspiels auch in Deutschland anbieten? Diese Betreiber sind ja bei der Bereitstellung eines Casino im Internet nicht an die Ländergrenzen gebunden. Und genau hier liegt die Problematik, denn sind unsere deutschen Lizenzvorgaben und Normen überhaupt auf die ausländischen Anbieter übertragbar?

Aufklärung durch Gesetze?

Wo kein Kläger, da kein Richter, besagt ein Sprichwort. Selten stehen die Server, auf denen online Casinos betrieben werden, nicht in Deutschland. Trotzdem können Spieler von Deutschland aus auf die Webseiten und somit die Casinos zugreifen. Da fast jedes Casino über eine gültige Lizenz verfügt, wäre somit das Spielen dort erlaubt. Allerdings befindet man sich, also Person, ja während dem Spielen im deutschen Raum. Anders sieht es aus wenn man in Las Vegas spielt. Dort ist Glücksspiel erlaubt und sogar gewünscht. Allerdings befindet sich die Person dann auch während des Spielens nicht in Deutschland.

Wenn es deutliche Gesetze zu diesem Thema gäbe, würden viele Irrtümer und illegale Handlungen verschwinden. Wir sind aber sicher das diese Kommen werden.

Tricky wird das ganze erst wenn man größere Geldbeträge gewinnt und diese dann in Deutschland nutzen möchte. Denn da hat auch natürlich der Fiskus noch ein Wörtchen mit zu reden. Alle Gelder über 10.000€ müssen angemeldet werden. Egal ob an der Grenze beim Zoll oder bei Überweisungen.

Wir selbst versteuern unsere Gewinne ganz normal und gehen daher dieser Problematik aus dem Weg. Allerdings raten wir hierbei einen Steuerberater zu kontaktieren.

Wie hat Dir unser Artikel gefallen?