What Remains of Edith Finch erscheint nächste Woche für Xbox One Besitzer zum Preis von 19,99€.

What Remains of Edith Finch – Nicht mehr lange

Giant Sparrows neuester Titel What Remains of Edith Finch ist bekannt für seine umfassende und einzigartige Art von Geschichtenerzählen. Dieser Titel bringt den Spieler durch herzzerbrechende kleine Geschichten der Finch Familie.

Aktuell gibt es das Spiel nur für PC und PS4 und in naher Zukunft auch für Xbox One.

Publisher Annapurna Interactive hat angekündigt, dass das Spiel ab dem 19. Juli 2017 für die Xbox One erhältlich ist. Kosten tut es dann 19,99€. Wie auch in vorherigen Titeln, muss der Spieler die Finch Familie erforschen. Dabei erfährt der Spieler etwas über jede Familiengeschichte. Dazu gehören herzzerbrechende sowie lustige Geschichten in den Momenten bevor sie sterben.

Wie bereits gesagt gibt es What Remains of Edith Finch für PS4 und PC. Ab dem 19 Juli 2017 dann auch für die Xbox One. In der Zwischenzeit könnt ihr euch jedoch den neuen Trailer der Xbox One Edition ansehen.