Gaijin Entertainment hat heute den Start regelmäßiger Testsitzungen für die zweite Phase des Pre-Betatests der Marinestreitkräfte in War Thunder angekündigt, der plattformübergreifend auf PC und PS4 stattfinden wird. Jedes Wochenende können angehende Kapitäne nun eine Vielzahl an Schiffen und Spielmodi ausprobieren, während die Entwickler neue Features hinzufügen und die grundlegenden Spielmechaniken und Physik für den kommenden geschlossenen Betatest finalisieren.

War Thunder – Erster Test bereits dieses Wochenende

Der erste Test findet am Wochenende zwischen dem 24. und 27. Februar statt und erlaubt den Teilnehmern des Pre-Betatests einen frühen Einblick auf die brandneue Linie an ranghohen Torpedo- und Kanonenbooten. Ferner können sie die übrigen Änderungen ausprobieren, die auf Basis des jüngsten Tester-Feedbacks eingeführt wurden.

Im folgenden geschlossenen Betatest werden die Teilnehmer eine große Zahl an Schiffen erforschen und verbessern können, deren Details in den Entwicklertagebüchern von War Thunder in den kommenden Wochen vorgestellt werden. Spieler, die gerne am Pre-Betatest und der folgenden geschlossenen Beta der Schiffe teilnehmen möchten, erhalten auf der folgenden Website nähere Informationen.

Teilnehmer des Pre-Betatests konnten bereits unterschiedliche Marinefahrzeuge ausprobieren, darunter schnelle Torpedo- und Kanonenboote, Eskortschiffe und U-Jagdboote mit einem breiten Arsenal an großkalibrigen Geschützen und anderen Bewaffnungen, wie Wasserbomben und Raketenartillerie. Die Schlachten fanden an unterschiedlichen Schauplätzen statt, wie dem skandinavischen Eismeer, der englischen Küste und den tropischen Gewässern Afrikas, und stellten die Teilnehmer vor neue, an den Schiffskampf angepasste Herausforderungen. Im ‘Konvoy’-Spielmodus müssen beide Teams eine Gruppe großer, bewaffneter Transportschiffe des Gegners abfangen, während sie die eigene Handelsflotte vor Angriffen von See- und Luftzielen beschützen. In Zukunft werden die Teilnehmer des Pre-Betatests weitere neue Marine-Spielmodi, Schauplätze und natürlich Schiffe ausprobieren können.