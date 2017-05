Wired Productions kündigt Victor Vran Overkill Edition an, das mit Inhalten vollgepackte Konsolendebut des Action-RPGs von Haemimont Games.

Victor Vran – Infos zu den Inhalten

Das Spiel wird in digitaler und physischer Form für PlayStation 4, Xbox One sowie Windows PC erscheinen. Victor Vran: Overkill Edition verspricht mehr Nervenkitzel denn je: Spieler und Fans können nicht nur das bereits preisgekrönte Action-RPG erfahren, sondern auch zwei brandneue Abenteuer. Das sphärische Fractured Worlds bietet eine herausfordernde und machtvolle Erweiterung inklusive einem neuen Kapitel der Geschichte des Victor Vran, während Motörhead: Through the Ages mit wilden Rock-Abenteuern aufwartet, inspiriert, offiziell unterstützt von und mit einer Hauptrolle für die lauteste Band des Planeten.

Für Spieler, die das Hauptspiel bereits auf Windows PC besitzen, werden die Erweiterungen Fractured Worlds und Motörhead: Through the Ages separat erhältlich sein. Ebenso wird das Hauptspiel nebst Erweiterungen digital für Konsolen verkauft.

Eine Reise in die ‚Fractured Worlds‘ wartet, eine Dimension geformt aus den Fragmenten zerbrochener Welten. Selbst für die erfahrensten Jäger ist dieser Ort voller Gefahren. Diese erkunden bisher unerschlossene Tiefen in neuen Leveln und endlosen Dungeons, in denen jeder Schritt gefährlicher scheint als der zuvor. Spieler setzen ihre Reise als Victor fort und versuchen, das Astrolabium in dieser neuen, spannenden Erweiterung zu Victor Vran zusammenzusetzen.

Betrete die Welt von Motörhead: Through the Ages”, einer wilden Tour quer durch den Mythos der lautesten Band des Planeten! Nutze die Macht der unsterblichen Motörhead, um tödliche neue Gegenspieler in drei mit Dämonen verseuchten Welten zu besiegen, verwoben mit den Songs der Band.

Vor vielen Jahren stolperte Lemmy über eine verdrehte Dimension voller Schmerz. Als er sah, dass diese unter der Herrschaft eines grausamen Diktators leidet, vertraute er ihr den mächtigen Snaggletooth an, diese Welt zu verteidigen. Doch um Snaggletooth ist es still geworden. Daraufhin folgt Victor dem Ruf von Lloyd Kaufman, dem Bartender im Pub am Ende der Zeit, um Snaggletooths mysteriösen Untergang in dieser fesselnden, neuen Erweiterung zu untersuchen.

Motörhead: Through the Ages wurde 2014 konzipiert, in Zusammenarbeit mit allen drei Mitgliedern der Band, die das Design und die Entwicklung als aktive Berater unterstützten.

Ausgiebige Details zu den Erweiterungen Fractured Worlds und Motörhead: Through the Ages werden vor Veröffentlichung in den kommenden Wochen bekanntgegeben.