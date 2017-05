SEGA Europe gibt bekannt, dass der Sci-Fi-Shooter VANQUISH von PlatinumGames am Donnerstag, den 25. Mai bei Steam für PC veröffentlicht wird. Auch dieses Spiel erfährt speziell für den PC eine aufwändige technische Überarbeitung durch SEGA.

Vanquish – Unlocked FPS, 4K und mehr

Wer den Titel bei Steam vorbestellt, der kommt ohne Aufpreis in den Genuß der Digital Deluxe Edition, die einen Soundtrack-Sampler mit fünf Tracks, Charakter- und Feind-Avatare, ein digitales Artbook und exklusive Wallpaper enthält. Wer sich bereits Bayonetta auf Steam gekauft hat oder dies noch vor dem 25. Mai macht, der bekommt zudem einen 25%-Preisnachlass auf die Vorbestellung von VANQUISH. Bitte beachten: Nach dem 25. Mai wird aus der Digital Deluxe Edition die Standard-Fassung.

Das unter der Regie von Shinji Mikami, Schöpfer der Resident Evil-Serie, entstandene Spiel ist ein Sci-Fi-Shooter von epischer Güte. Spieler schlüpfen in die Rolle von DARPA-Mitglied Sam Gideon, der beauftragt wurde, Legionen von Hightech-Feinden mit einem riesigen Arsenal an Waffen zu bekämpfen. VANQUISH überzeugt mit einem gleichermaßen flüssigen und frenetischen Kampfgeschehen, spektakulären Nahkampfangriffen und einer atemberaubenden Geschwindigkeit – verpackt in eine spannende Geschichte. VANQUISH ist die neueste Best Practice-Konvertierung von SEGA und verfügt über eine Vielzahl von PC-optimierten Features, darunter eine entsperrte Framerate, 4K-Auflösung, umfangreiche Grafik-Optionen und vollständige Tastatur- und Mouse-Unterstützung.

„Es hat sich toll angefühlt, die positive Resonanz von unserer Community auf den Bayonetta PC-Launch im vergangenen Monat zu sehen. Wir freuen uns nun sehr, mit VANQUISH einen weiteren Wunschtitel nachliefern zu können,“ so John Clark, Senior Vice President Commercial Publishing bei SEGA Europe. „SEGA hat zudem noch einiges mehr auf Lager – Spieler dürfen sich also auf weitere Ankündigungen freuen.“

Das Spiel gehört in Kürze zu einer Reihe von SEGA-Klassikern, die auf PC neu durchstarten konnten, darunter Bayonetta, Typing of the Dead, Valkyria Chronicles und die SEGA Mega Drive Classics Collection.