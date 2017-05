Utomik, der „unlimited Play“ Gaming Service hat angekündigt, dass es ein neues Feature gibt: Den Family Plan. Damit können bis zu vier Nutzer pro Haushalt unter anderem die kürzlich neu hinzugefügten Star Wars-Spiele zocken.

Utomik – Preise und weitere Infos

Dabei kostet der Family Plan 9,99 US-Dollar pro Monat und bietet unbegrenzten Zugang für bis zu vier Nutzer pro Haushalt. Zudem kann jeder Nutzer sein eigenes Profil erstellen, während Elötern problemlos überwachen können, was ihre Kinder spielen. Außerdem ist es den Eltern ermöglicht, diverse Spiele zu sperren. Und nicht zu vergessen: Alle vier Nutzer dürfen auch gleichzeitig verschiedene Spiele zocken.

Überdies verkündet Utomik, dass ein erstes Set an beliebten Star Wars-Spielen nun spielbar ist. Dazu gehört LEGO Star Wars The Complete Saga, Star Wars: The Force Unleashed Ultimate Sith Edition, Star Wars: Knights of the Old Republic und mehr! Inzwischen umfasst die Bibliothek des Services mehr als 450 Spiele und monatlich kommen bis zu 30 weitere hinzu.

Wenn auch ihr den Service probieren wollt: Die ersten 14 Tage gibt es als kostenlose Trial. Sollte euch der Service nicht zusagen, könnt ihr jederzeit euer Konto schließen.