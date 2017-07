Ubisoft hat gestern Abend die Finanzergebnisse für das abgelaufene 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahresn 2017/2018 verkündet. Dabei sprachen CEO Yves Guillemot und CFO Alain Martinez über Far Cry 5, The Crew 2 und Skulls & Bones.

Ubisoft – Starke Anmelde-Zahlen

Während Guillemot über The Crew sprach, enthüllte er auch, dass die Registrierungen für die Beta einen neuen Rekord über alle Ubi-Spiele hinweg aufgestellt haben. Sie seien „sehr vielversprechend“. Daraufhin sagte Martinez, dass er The Crew 2 durchaus zutraue, dass es sich merklich besser verkauft als Steep. Die 12 Millionen registrierten Spieler des Vorgängers von The Crew 2 sollen, nach Prognose, zum Großteil sofort wechseln.

Auch Skull & Bones scheint gut zu laufen. Nicht nur die Spielerreaktionen auf der E3 2017 seien „sehr positiv“, auch die Registrierungen für die erste Beta-Phase befinden sich auf einem Rekord-Level für eine neue IP des Studios.

Auch zu Far Cry 5 äußerten sich die beiden. Demnach habe Teil 5 der Reihe deutlich mehr Potenzial als der Vorgänger. Dabei sagte Martinez sogar, dass man dem Spiel gleichviel oder mehr zutraue als Ghost Recon Wildlands. Auch Guillemot hegt große Erwartungen an das Spiel im Vergleich zu Far Cry 3 und 4.