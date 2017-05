Ubisoft – Gerücht: Arbeitet an Mario X Rabbids RPG für Switch

Wenn es nach einem neuen Gerücht geht, dann arbeitet Ubisoft derzeit an einem Crossover zwischen Mario und den Rabbids für Nintendo Switch. Das Spiel soll sogar schon 2017 erscheinen!

Ubisoft – Release im August oder September?

Die Kollegen von Kotaku berichten, dass der Titel schon eine ganze Weile in Arbeit ist. Deswegen könne man es auch schon im August oder September 2017 veröffentlichen. Der Name des Spiels: Mario + Rabbids Kingdom Battle. Zudem soll das Spiel auf Basis der Snowdrop Engine entstehen (The Division), die von Massive Entertainment gebaut wurde.

Mario + Rabbids Kingdom Battle ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, das zwei Spieler im lokalen Koop unterstützt. Neben Mario, Luigi, Yoshi und Peach sind auch die Rabbids mit von der Partie. Kotaku berichtet, dass eines der Artworks Mario mit „Laser Beams“ zeigte. Zudem sollen die ersten Bilder gezeigt haben, wie die Rabbids in Kostümen der Nintendo-Charaktere herumlaufen.

Was auch immer das Spiel ist – auf der E3 2017 in wenigen Wochen erfahren wir mehr darüber!

Quelle