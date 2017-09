Nachdem Deck13 Hamburg und astragon Entertainment in den vergangenen Wochen die ersten Gameplay-Features ihrer neuen Wirtschafts- und Managementsimulation TransRoad: USA vorgestellt haben, widmen sie sich nun in dieser und der kommenden Newsmeldung den Spielmodi des im November diesen Jahres erscheinenden Titels für PC und Mac. Dem angehenden Spediteur stehen in TransRoad: USA genau drei solcher Modi zur Auswahl: die Kampagne, der Quest- und der Sandbox-Modus.

TransRoad: USA – Die Kampagne

In der Kampagne von TransRoad: USA schlüpft der Spieler in die Haut eines erfahrenen Truckers, der zusammen mit seinem Kollegen Billy Bowman im Auftrag einer Spedition Waren durch die Vereinigten Staaten transportiert. Beide freuen sich auf den redlich verdienten Camping-Urlaub am Grand Canyon, der auf die letzte Fuhre folgen soll, doch dann macht ihnen ausgerechnet ihr Chef einen Strich durch die Rechnung – sie sind gefeuert! Auf den ersten Schock folgt bei Billy und seinem Kollegen ein wagemutiger Entschluss: Wir gründen einfach unsere eigene Spedition! Zum Glück bekommen die beiden Nachwuchslogistiker nicht nur einen Kredit, der ihnen den Kauf eines Firmensitzes im malerischen Augusta/Maine ermöglicht, sondern können auch Billys eigenen Truck samt Anhänger mit in die neu gegründete Spedition nehmen. Mit ersten Aufträgen machen sie sich nach und nach einen Namen und können sogar schon bald zusätzliche Fahrer einstellen und in neue Trucks investieren. Bis, ja bis, die ersten Behördenbriefe eintreffen, in denen von Unregelmäßigkeiten bei der Firmengründung und anderen Vergehen die Rede ist. Wer hat die beiden Partner da bloß auf dem Kieker?

Der Kampagnen-Modus von TransRoad: USA bietet dem Spieler nicht nur eine spannende Geschichte und viele abwechslungsreiche Missionen, sondern ist auch perfekt dafür geeignet, ihm die einzelnen Spielmechaniken der Wirtschaftssimulation näher zu bringen, welche ihm auch im Quest- und Sandbox-Modus immer wieder aufs Neue begegnen und für den Erfolg seiner virtuellen Spedition unabdingbar sein werden.

Informationen rund um den Quest- und der Sandbox-Modus folgen in Kürze. TransRoad: USA wird ab dem 09. November 2017 im Handel und auch online erhältlich sein.