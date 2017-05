Toukiden 2 – Free-to-Play Version

Koei Tecmo hat eine Free-To-Play Version von Toukiden 2 angekündigt. Das Spiel erhält den Titel Toukiden 2: Free Alliance und ist ab dem 30. Mai 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich.

Toukiden 2 – Keine schlechte Idee

Diese Version des Spiels ermöglicht es euch mit bis zu 4 Freunden online Missionen zu erfüllen und Monster zu jagen in der riesigen Open World. Um an Missionen teilnehmen zu können, benötigt ihr „die richtige Menge an Stamina“. Alle Spieler fangen mit 3 Stamina an, die sich nach 8 Stunden wieder auffüllen. Es gibt auch die Möglichkeit Gems zu sammeln, die Stamina wieder auffüllen oder sich diese im PSN zu kaufen.

Außerdem können Free-To-Play Spieler die Story bis zum Ende des ersten Kapitels spielen. Falls ihr euch dann entscheidet den Titel zu kaufen, wird alles transferiert. Es ist nun fraglich, ob diese Methode neue Fans begeistert. Aber zumindest könnt ihr einen ersten Eindruck gewinnen und dann mit der Vollversion an der gleichen Stelle weiterspielen.

