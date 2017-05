Total War: Warhammer erhält kommende Woche ein großes Update. Und das Beste: Es ist kostenlos für alle Spieler!

Total War: Warhammer – 3 neue legendäre Lords und neue Einheiten

Dabei beschreibt Entwickler The Creative Assembly den kommenden Patch als „das größte Update an freiem Content seit Launch des Spiels.“ Zudem gibt es eine neue Edition des Spiels im Handel zu kaufen, die sämtliche Updates bisher enthält. Wenn ihr also ein Fan von DVDs seid, könnt ihr euch die „Old World Edition“ vorbestellen. Zusammen mit dem Update gibt es auch eine neue Novelle von Autor Andy Hall.

Außerdem gibt es einen Battle Map Editor. Der Zusatzinhalt erscheint am 28. Februar 2017. Wenn ihr euch für Total War Access anmeldet, könnt ihr einen Tag früher loslegen. Übrigens: Die neue Rasse Bretonnia kommt ebenfalls!

Quelle