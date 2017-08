Die Entwickler von Creative Assembly und Publisher Wargaming Alliance haben heute bekannt gegeben, dass der kostenlose taktische Echtzeit-Strategietitel Total War: ARENA am 01. September 2017 weltweit in die Closed-Beta-Phase startet.

Total War: Arena – Infos zur Closed Beta

Mit dem Start der CBT stehen den Taktikern bereits drei Fraktionen zur Auswahl: die listigen Römer, die imposanten Griechen und die rücksichtslosen Barbaren. Zehn historische Kommandanten sind bereit, ihre Armeen auf das Schlachtfeld zu führen, darunter so namhafte Vertreter aus der Geschichte wie Cesar, Leonidas und neu in der CBT auch Boudicia. Die Königin der Icener bringt einen komplett neuen Forschungsbaum für die Barbaren mit sich, in dem auch die gefürchteten Kriegshunde beinhaltet sind. Mit mehr als 140 verfügbaren Einheiten für die epischen 10 vs. 10 Kämpfe stehen den Spielern viele taktische Optionen für die erfolgreiche Umsetzung ihres Schlachtplans zur Verfügung.

„Die abgeschlossene Alpha-Phase von Total War: ARENA war sehr wichtig für uns“, sagt Sergei Laptenok, Total War: ARENA Product Director, Wargaming Alliance. „Die Zusammenarbeit mit der Community hat uns sehr dabei geholfen sicher zu stellen, dass den Spielern unser Entwicklungsfortschritt gefällt. Mit der CBT und mit den anstehenden Phasen des Projekts werden wir mehr großartige Inhalte für die Spieler veröffentlichen.“

„Unsere Vision für Total War: ARENA ist es, die Geschichte zugänglich und unterhaltsam zu gestalten und deshalb freuen wir uns schon sehr darauf, mehr Spielern Zugang zu unserem Titel zu ermöglichen. Darüber hinaus können wir mit Boudicia eine neue Kommandantin samt ihren brutalen Kriegshunde auf das Schlachtfeld zu schicken“, so Gabor Beressy, Total War: ARENA Game Director von Creative Assembly.

Während der Alpha-Phase arbeitete das Team Hand in Hand mit der Community um die Vision des Spiels mit Hilfe des Feedbacks weiter zu entwickeln. Als Dankeschön für diesen wichtigen Beitrag bekommen alle Spieler aus der Alpha-Phase automatisch Zugang zur CBT. Mit dem Start der CBT endet auch das NDA und die Spieler können ihre Eindrücke aus den erlebten Gefechten nun mit ihren Freunden teilen.