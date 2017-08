Es ist ein offenes Geheimnis, dass Titanfall 2 sich nicht sonderlich gut verkauft hat. Zwar ist es weit von einem Flop entfernt, aber eben auch weit vom eigentlichen Verkaufspotenzial.

Titanfall 2 – Dennoch erfolgreich unterwegs

Vince Zampella von Respawn Entertainment sagte, dass der Titel durchaus erfolgreich läuft, aber eben nicht so sehr wie er es könnte. Dafür gibt es einige Gründe.

„Das Spiel war erfolgreich, es verkaufte sich gut, aber es lief nicht so gut wie es sein sollte,“ sagte er gegenüber Gamespot. „Vielleicht lag es an der Fülle an Spielen, dem aggressiven Preis – es war einfach ein harter Zeitpunkt zum Launch.“

Unklar ist, was er mit dem aggressiven Preis meint. Hätte sich das Spiel besser verkauft, wenn es für weniger als 60 Euro über die Ladentheke gewandert wäre? Sicher ist nur, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung alles andere als geschickt war. Titanfall 2 erschien am 28. Oktober – eine Woche nach Battlefield 1 und eine Woche vor Call of Duty: Infinite Warfare sowie Modern Warfare Remastered. Auch das Versprechen nach kostenlosen DLCs half scheinbar nicht.

Wenn es um die Zukunft der Marke steht, so will Zampella, dass sie bestehen bleibt. Wie das aussieht, konnte er noch nicht sagen. „‚Wir wollen mehr Titanfall bringen‘ – das soll ich sagen,“ sagte er. „Wir haben unseren Franchise Creative Director, der dafür zuständig ist, die Marke auf mehreren Plattformen zu betreuen und sicherzustellen, dass sie wächst. Es gibt einige Dinge, an denen wir arbeiten, die aber noch geheim sind. Aber wir sind wirklich an das Titanfall Universum gebunden.“

Da das Studio derzeit an einem Star Wars Spiel arbeitet, könnte es eine Weile dauern bis wir wieder von Titanfall hören.